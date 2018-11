Die Verkehrsplanung ist im Fluss, der Verkehr auch aufgrund von Baustellen an einigen Stellen der Innenstadt aber noch nicht. Beim Bürgerdiskussionsabend der Volkshochschule (VHS), der unter dem Titel „Liebe braucht Abstand“ am Dienstagabend im Alten Ratssaal stattfand, verlief die über zweistündige Diskussion teilweise emotional, aber immer diszipliniert.

„Das Thema Verkehr interessiert ganz Ahlen brennend“, zeigte sich Moderator Axel Ronig nicht überrascht, dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Gleichzeitig versprach er, dass die Bürger das Wort bekommen sollten, was er auch hielt. Er machte aber auch darauf aufmerksam, dass Planungen immer ein Prozess sind, an dem viele Parteien mitwirken. Mit einem „Wussten Sie, dass der Fahrradfahrer seit 1998 auf die Straße gehört?“, leitete der Moderator den Abend ein und machte damit darauf aufmerksam, dass es in der Bevölkerung ziemlich viele Defizite gebe, was das Wissen von Verkehrsregeln angehe.

Diskussionsabend „Liebe braucht Abstand“ 1/7 Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

Der Radverkehr in Ahlen stand im Fokus. Foto: Ralf Steinhorst

So glich der Eingangsvortrag von Stadtplanerin Angelika Schöning einer Mischung aus der Idee der Planungen, den bereits getätigten und zukünftigen Umsetzungen sowie auch einem Verkehrskundevortrag: „Schön wäre es, wenn es den ,Siebten Sinn‘ im Fernsehen noch gäbe.“ Schon da zeigte sich, dass die Innenstadt unter einem Platzmangel leidet, der dem heutigen Verkehr nicht mehr standhalten kann: „Das Problem in der Stadt liegt in der Enge, die breite Radwege verhindert.“

Auch viele der anschließenden Diskussionsbeiträge im Plenum hinterließen den Eindruck, dass gerade zwischen Autofahrern und Radfahrern ein Platzneid herrsche.

Somit geht es auf Ahlens Straßen teilweise unentspannt zu. Fahrradfahrer fühlen sich durch Autofahrer bedrängt, Autofahrer sehen Radfahrer als Hindernis. Wobei das Klischee des ungeduldigen und rücksichtslosen Autofahrers in mehr als nur einem Wortbeitrag durch Schilderung von bestimmten Verkehrssituationen bedient wurde. Kernthese: „Deutschland – die Autofahrergesellschaft“.

In mehreren Kapiteln wurde die Verkehrsplanung in Ahlen abgearbeitet, die auf dem Abbau von Umwegen und Zeitverlusten gerade für den Radfahrer beruht. Dass das einer Eingewöhnung bedarf, war auch Angelika Schöning klar.

Mit dem Kapitel „Öffnung des Einbahnstraßenverkehrs“ stand gleich der Brennpunkt Moltkestraße heiß in der Diskussion. Dort stand besonders der Begegnungsverkehr zwischen Bussen und Radfahrern im Blickpunkt. „Wie kann man so etwas planen?“, fragte ein Bürger verärgert. Allerdings überraschte Mobilitätsmanager David Knor mit der Aussage, dass dort nur 27 Linienbusse täglich fahren – und das auch nur an Schultagen. Moniert wurde außerdem, dass die Parkstreifen nur eine Breite von zwei Metern haben, viele Autos mit Spiegeln mittlerweile aber breiter sind. Was ein weiteres Problem der heutigen Zeit darstelle, denn die zwei Meter seien regelkonform, erklärte Knor. Gerade beim Punkt Moltke­straße zeigte sich auch, dass sich die Radfahrer in zwei Lager teilen. Die einen begrüßten die Öffnung der Moltkestraße, andere fühlten sich dort stark gefährdet, auch weil Autofahrer die Schutzstreifen ständig überfahren. Das System sei gut, beruhe aber auf Rücksichtnahme, betonte ein Teilnehmer. Leider würde aber ständig gegen die Regeln verstoßen, mehr Kontrolle sei nötig. Da aber schien Angelika Schöning etwas ratlos: „Die Polizei ist schon ausgelastet genug.“

Der Kreuzungsbereich Moltkestraße / Bahndamm / Bahnunterführung stellte ein weiteres Kapitel dar. Dem Bürgervorschlag, die Ampel dort abzuschaffen, war auch in der Verwaltung angedacht, aber als „nicht praktikabel“ verworfen worden. Der Takt der Ampelschaltung wurde kritisiert, hier beschäftigten sich die Planer nach Angaben von Bürgermeister Dr. Alexander Berger noch mit der Optimierung der Videosteuerung. Auch die Mittelzone für Radfahrer, die in die Moltkestraße fahren wollen, wurde diskutiert. Diese sei eine Kann-Zone, müsse also von Radfahrern nicht genutzt werden, erklärte Angelika Schöning. Auch hoffe sie, dass der Verkehr dort mit Öffnung der Weststraße entlastet wird.

Beim Thema Kerkmann-Platz kam erneut die Rücksichtslosigkeit der Autofahrer ins Spiel. So hatten einige Bürger beobachtet, dass der Strang auf Seiten des Kaufhauses gern auch als Beschleunigungsspur missbraucht wird. Ein reduziertes Tempolimit könne doch Abhilfe schaffen. Auch wurde bedauert, dass es dort keine Radwege gibt, was Berger mit der Gesamtverkehrsführung in Bezug auf die enge Bahnunterführung begründete.

Die geplante Südspange war nur kurz Thema, Angelika Schöning stellte das Konzept vor. Auch hier stand das Platzproblem im Fokus, besonders wenn Paketdienste den Verkehr blockierten. Die umgestaltete Weststraße bildete das Abschlussthema der Diskussion. Hier zweifelten viele Bürger die ausreichende Breite der Fahrbahn an. „Die Strecke ist mit bis zu 5,90 Metern breit genug, vorher war sie auch nicht viel breiter“, reagierte David Knor. Zudem sei hier eine 20-Stundenkilometer-Zone vorgesehen.

Zum Abschied dankte Dr. Alexander Berger allen Teilnehmern: „Wir versuchen, Ahlen sicherer zu machen. Ich bin sicher, Sie helfen uns dabei.“ Zugleich bat er um Geduld, bis alle Baustellen aufgelöst sind, versprach aber, die Kritikpunkte als Auftrag mitzunehmen. Ein weiterer Diskussionsabend sei nicht ausgeschlossen.