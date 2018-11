„Es läuft überraschend reibungslos“, sagt Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, als er sich am Vormittag selbst ein Bild vom Sachstand macht. „Probleme hat uns am Morgen nur die Baustellenampel an der Friedrich-Ebert-Straße gemacht. Sie funktionierte nicht.“ Der Umstand sei allerdings schnell behoben worden. Dennoch ließen sich zwischenzeitliche Stoßzeiten mit Rückstaus nicht vermeiden.

Unterdessen läuft das Abfräsen des alten Asphalts bereits auf Hochtouren. Innerhalb weniger Stunden hat sich das Großgerät von der Kurve an der Stadthalle bis zur Kante der künftigen Begegnungszone vor dem Kunstmuseum vorgearbeitet. Wer nun von der Weststraße in Richtung Rathaus und Bahnhof unterwegs ist, kann die Baustelle ab Wersebrücke ungehindert passieren, während der Verkehr auf der anderen Seite von der Südenmauer über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hammer Straße abgeleitet wird. Dadurch müssen die Anwohner dort temporär mit höherem Verkehrsaufkommen leben. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Voraussichtlich bleibt die Einbahnregelung bis Mittwoch, 5. Dezember, gültig. Abhängig vom Baufortschritt und der Witterung muss der Rathausparkplatz während der Bauzeit an einem Tag gesperrt werden. „Das wird dann kurzfristig bekanntgegeben“, teilt Stadtsprecher Frank Merschhaus mit. Aktuelle Informationen zur Verkehrsumleitung gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Ahlen unter www.ahlen.de und auf der „Ahlen App“.

Auf dem Bauabschnitt lässt die Stadt Ahlen – wie berichtet – 4000 Quadratmeter Fahrbahndecke erneuern und Schutzstreifen für Radfahrer auftragen. Im Zuge des Umbaus sind bereits die Abbiegespuren in den Alten Hof und in die Friedrich-Ebert-Straße entfernt worden.