Motivation auf bunten Stelen

Im September wurde die Mammutschule am neuen Standort Im Burbecksort offiziell eingeweiht, am Mittwoch folgte das Familienzentrum. Zur Einweihung hatten Eltern zuvor zusammen mit Künstlerin Sandra Weißenborn Holzstelen erstellt, die sie dem Familienzentrum zur Eröffnung schenkten.

Familienzentren sind normalerweise Kitas angegliedert, die Unterbringung in der Mammutschule als Grundschule ist also etwas Besonderes. „Ein Familienzentrum in Wuppertal diente uns als Vorlage“, blickte Schulleiterin Elke Walter zurück auf die Gründungsphase, im November 2017 schließlich wurde die Mammutschule auch Familienzentrum. Elke Walter lobte die Verwaltung, dass sie damals unkomplizierte Wege gegangen sei, um das Projekt zu ermöglichen. Zudem betrachtete sie die neue Leiterin Denise Runge als „Glücksfall für die Einrichtung“.

Fachbereichsleiterin Ulla Woltering bekannte, dass die Einrichtung eines Familienzentrums in der Mammutschule eine Herzensangelegenheit gewesen sei: „Wir haben uns da als Stadt mächtig ins Zeug gelegt.“ Es sollte die Möglichkeit aufgebaut werden, dass Familien und Kinder Dinge zu ihrem Wohl regeln können. Das Familienzentrum ist deshalb mit seinen Angeboten auch Teil der Präventionskette. Wolterings Dank galt nicht nur den Eltern, sondern auch der Schule, die das Familienzentrum gut angenommen haben.

Seit 18. Juni ist Denise Runge Leiterin des Familienzentrums. Sie hatte schon vor der Einweihung mit Sandra Weißenborn und den Eltern ein Kunstprojekt eingestielt. „Denkanstoß war die eigene Grundschulzeit und die der Kinder“, erklärte sie die vielen Worte und Sprüche auf den Holzstelen. Die Stelen werden auf dem Außengelände am Eingangszaun installiert.

„Wir wollen nicht, dass das Projekt ein Rohrkrepierer wird“, erklärte Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen, der zusammen mit dem für die VIA-Stiftung zuständigen Stephan Buschermöhle zur Einweihung gekommen war. Die Stiftung unterstützt das Zentrum bei Sach- und Personalkosten und hat auch das Kunstprojekt mitfinanziert.

Das Büro des Familienzentrums ist in der ersten Etage der alten Hausmeisterwohnung im Nebengebäude untergebracht.