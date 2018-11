Bratäpfel vom Wilsberg-Erfinder

Zum Projekt „Kochen mit Entscheidern“ haben die Schüler der Hauswirtschaft- AG der neunten und zehnten Jahrgangsstufe der Overbergschule am Donnerstagmittag ihren nächsten prominenten Gast begrüßt: Autor Jürgen Kehrer, der die aus der ZDF-Krimiserie bekannte Romanfigur Wilsberg erschaffen hat.

Die beiden Lehrerinnen Tamara Schroer und Simona Kolbow suchen immer nach Gästen aus der Region. Als samstags wieder einmal ein „Wilsberg“ lief, kam Simona Kolbow der Gedanke, den Autor zu dem Projekt einzuladen. Die Zusage von Jürgen Kehrer kam prompt.

Der hatte dann auch gleich einen handsignierten Wilsberg-Krimi mitgebracht. In Schulen sei er ab und an, um mit Schülern Bücher zu besprechen, dass sei ihm auch wichtig: „Ein Buch muss nicht schrecklich, sondern kann auch unterhaltsam sein.“ Barrieren zu Büchern sollen überwunden werden. Als Journalist hat sich der gelernte Diplom-Pädagoge oft mit Kriminalität beschäftigt. Die Idee, einen Roman über einen Privatdetektiv zu schreiben, kam ihm im Jahr 1990. Georg Wilsberg ist aber nicht direkt an eine lebende Person angelehnt. Zumindest nicht ganz: „Vom Lebensweg her steckt in ihm auch etwas von mir drin.“

Jürgen Kehrer bekannte, dass er sich jeden Wilsberg-Krimi anschaut. Von den bisher 61 Folgen hat der 62-Jährige, der 40 Jahre in Münster lebte und jetzt in Berlin wohnt, 19 selbst geschrieben. In einigen spielt er sogar als Statist mit.

Gerade besucht er wieder seine alte Heimat, da konnte er das Kochen mit den Overbergschülern gut einrichten. Auf dem Speiseplan stehen gestern Bratäpfel und Punsch – passend zur Vorweihnachtszeit.

Ob er selbst auch gerne kocht? Mit seiner Frau San­dra Lüpkes, die ebenfalls Schriftstellerin ist, wechsele er sich jedenfalls wöchentlich mit Kochen und Einkaufen ab. „Ich mache gerne Frikadellen mit Kartoffelpüree, Schweinebraten ist auch nicht schlecht“, verrät der Autor.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich in der Vorbereitung mit dem Schauen einer Wilsberg-Folge oder dem Lesen eines Romans von Jürgen Kehrer vorbereitet. Welches sein Lieblingsbuch sei, will ein Schüler später beim Essen wissen. „Ein Lieblingsbuch habe ich nicht“, sagt Jürgen Kehrer daraufhin, einen Lieblingsautor auch nicht. Nach dem Essen muss der Autor noch viele Autogrammwünsche erfüllen.