Aus „dm“ und „Takko“ wird „Tedi“

Die Tengelmann-Gruppe scheint sich in der Ahlener Innenstadt gut und günstig aufgehoben zu fühlen. Mit ihrer Marke „Tedi“ übernimmt sie jetzt auch den „ dm“-Leerstand. Mehr noch: Weil Nachbar „Takko“ das Feld räumt, kommen seine 535 Qua­dratmeter Verkaufsfläche gleich mit hinzu. Aus zwei Läden wird wieder einer.

Wochen sollte es dauern, ehe die Tinte unter dem Vertragswerk getrocknet war. Am Donnerstag bestätigt Eckhard Kanthack auf erneute Redaktionsanfrage, fündig geworden zu sein. „Wir sind ganz glücklich“, so der Geschäftsführer der Property-Plus GmbH aus Düsseldorf, die die Immobilie vor zwei Jahren erworben hatte. Als Anfang April bekannt wurde, dass „dm“ zum Oktober ins neue Einkaufszen­trum „Kerkmann Platz“ wechselt, wurde die Suche nach einem Nachmieter öffentlich. Bei der Suche setzte Property Plus seinerzeit auf einen guten Namen und gute Bonitäten, aber auch auf Langfristigkeit (wir berichteten). Alle drei Attribute sieht Kanthack mit „Tedi“ erfüllt. „Als bekannt wurde, dass Takko raus geht, haben wir Tedi die Ladenfläche gleich mit angeboten. Damit hat Tedi einen schönen großen Laden.“ Der sich auf stattliche 1300 Quadratmeter Fläche summiert, sobald die Trennwand raus ist. Der Mietvertrag wurde auf fünf Jahre geschlossen – mit der Option auf weitere drei Jahre. „Tedi“, so Kanthack, werde sein neue Konzept umsetzen. „Hochwertig und schick gemacht“ – mit dunklen Böden und neuem Regalsystem. Die Bestandsfiliale einige Meter weiter auf der anderen Straßenseite laufe erst mal weiter.

„Tedi“ gibt‘s schon in der Ahlener Fußgängerzone. Warum nicht auch zweimal? Foto: Ulrich Gösmann

„Wir haben mit einigen Filialisten gesprochen“, resümiert der Vermieter. Mit „Tedi“ seien die Verhandlungen am saubersten und zielstrebigsten gelaufen. Das Unternehmen sei bereit, selbst einen „hohen Betrag“ in die Hand zu nehmen. Aktuell wartend auf die nachgereichte Baugenehmigung für die „Takko“-Nachnutzung, zeigt sich der Entwickler zuversichtlich, die Eröffnung im „ersten Quartal 2019 hinzukriegen“. In einem nächsten Schritt würde die Tiefgarage mit einem Rolltor ausgestattet – für Dauermieter.

„ Deren Mietvorstellungen waren aber nicht unsere. Darum ist es gescheitert. Deren Mietvorstellungen waren aber nicht unsere. Darum ist es gescheitert. “ Eckhard Kanthack

Unter denen, die sich für die Immobilie in 1a-Lage der Fußgängerzone interessierten, war übrigens auch Discounter „Action“. Kanthack: „Deren Mietvorstellungen waren aber nicht unsere. Darum ist es gescheitert.“

„Takko“ begründet seinen Rückzug mit dem „Standortumfeld, das nicht mehr hinreichend unseren Vorstellungen entspricht“, wie die Pressestelle mitteilt. Derzeit sei man auf der Suche nach einer Ersatzimmobilie, denn: „Wir fühlen uns dem Standort Ahlen und unseren Kunden vor Ort sehr verbunden, die unsere Filiale in der Oststraße gut angenommen haben.“

Die Tengelmann-Gruppe ist mit drei „Kik“-Filialen, der Marke „Woolworth“ und demnächst mit einem zweiten „Tedi“ vor Ort. Doch da geht sicherlich noch mehr. . .