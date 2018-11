„Es gibt gerade im Urheberrecht oft große Unsicherheiten, wenn das heimische WLAN zum Download von geschützten Inhalten ge- oder vielleicht auch missbraucht wird“, führt Alexandra Löseke als Beispiel an. Ebenso sei das Reiserecht ein weites Feld, in dem immer wieder juristisch fachlicher Rat nötig werde. Dazu befasst sich die 36-Jährige auch mit dem Vertragsrecht – wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten mit hochpreisigen Handwerkerrechnungen oder Werkverträgen gibt. Hier bietet die Anwältin donnerstags nach Vereinbarung Hilfe an.

Alexandra Löseke kommt gebürtig aus Hamm und hat in etlichen Berufsjahren vor allem in Süddeutschland Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gesammelt. Sie ist außer bei der Verbraucherberatung noch als selbstständige Anwältin in Hamm tätig, wo sie seit ein paar Jahren auch wieder lebt.

Wenn sich die Juristin nicht gerade in komplizierte Fälle stürzt, ist sie mit Leidenschaft Mutter zweier, „bald dreier“, Kinder, wie sie schmunzelnd ergänzt. Und sollte noch freie Zeit bleiben, liebt sie Ausfahrten mit ih­rem Oldtimer – einem alten, aber noch sehr originalen Lada.