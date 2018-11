Kreisverkehr-Baustelle soll warten

Vorerst kein Kreisverkehr an der Kreuzung Südstraße / Südbrede / Dolberger Straße und damit Verzicht auf eine weitere Großbaustelle im kommenden Jahr. Das ist einer von mehreren Vorschlägen, mit denen die FDP in die Etatabstimmung in der Ratssitzung am 13. Dezember geht.

„Wir stehen hinter dem Radverkehrskonzept“, betont Norbert Fleischer im Pressegespräch. Also auch hinter dem Ausbau der sogenannten Südspange. Aber die Notwendigkeit eines Ausbaus des Knotenpunkts vermag die FDP nicht zu erkennen, zumal der Zustand der Straße noch gut sei, wie Fraktionschef Eric Fellmann betont. Vor dem Ausbau wollen die Liberalen Erfahrungen mit dem Radverkehrskonzept sammeln. Dabei lässt FDP-Ratsherr Fleischer keinen Zweifel daran, dass seine Partei das Ziel, den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, weiterhin unterstützt.

Eine deutliche Verbesserung der Diebstahlsicherheit verspricht sich die FDP von der Anschaffung von zehn Fahrradboxen. „Die Fahrräder werden immer hochwertiger“, stellt Fellmann fest. Als mögliche Standorte benennt die FDP den Bahnhof und den Marktplatz sowie den Werseradweg. Zur Finanzierung wird die Akquise von Werbepartnern vorgeschlagen, wobei die Kosten 30 000 Euro nicht überschreiten sollten. Darüber hinaus nehmen die Liberalen die Anregungen aus Bürgergesprächen auf, indem sie die Ausweitung von öffentlichen WCs fordern. Dazu sollte die Stadt an Freizeitstätten die Zusammenarbeit mit Gastronomen suchen und mit ihnen eine Vereinbarung über die Benutzung im Rahmen des Projekts „Nette Toilette“ treffen. Der Kostenrahmen wird mit 20 000 Euro beziffert.

In einem weiteren Antrag wird die Ausweitung der WLAN-Hotspots mindestens auf die Langst, Berliner Park, Freibad, Stadtpark, Büz und Zeche zur freien Benutzung bei Kostenneutralität beantragt.

Eindeutig positionieren sich Norbert Fleischer und Britta Tomsa als Mitglied im Schul- und Kulturausschuss zum Thema zweite Gesamtschule. „Wir haben gleich nach der ersten Sitzung der Steuerungsgruppe das Gespräch mit Dr. Berger gesucht und ihm unsere grundsätzlichen Bedenken mitgeteilt“, betont Tomsa. Insofern habe die FDP den Bürgermeister nicht im Unklaren über ihre Haltung gelassen. Gefahren sehen beide für die Existenz der Overbergschule und der Oberstufen am Gymnasium und den Berufskollegs.