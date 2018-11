Mit kleinem Budenzauber wird‘s festlich

Der Willkommensgruß hängt schon – gleich zweifach. Und auch die ersten Hütten geben eine erste kleine Visitenkarte von dem ab, was sich in weniger als einer Woche auf dem Marktplatz abspielen wird, wenn der „Ahlener Advent“ wieder lockt.

Ahlens „gute Stube“ ist gerüstet. Keine Selbstverständlichkeit nach Monaten voller Kabel- und Kanalarbeiten, archäologischen Grabungen sowie dem abschließenden Pflastern. „Einige Holzhütten sind nagelneu“, sagt Georg Smeilus. Der Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) macht sich am Freitagvormittag selbst ein Bild. Sogar die Weihnachtspyramide der Stadtwerke steht bereits, diesmal an einer neuen Stelle nahe der Alten Kirche. „Was wir heute schon fertigbekommen, müssen wir nächste Woche nicht mehr aufbauen.“ Von Montag an gesellen sich dann weitere Hütten, die bewährten, hinzu. „Aber erst einmal muss der Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum über die Bühne gehen“, so Smeilus.

Zum siebten Mal stimmt das beschauliche Adventsdorf an der Wilhelmstraße vorab auf den „großen Bruder“ auf dem Markt ein. Der 1. und 2. Dezember steht ganz im Zeichen eines breiten Angebots an hochwertigem und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk sowie kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Jeweils von 11 bis 18 Uhr bietet der Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum auch Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Blechkuchen.

Musikalisch begleiten der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde und die Dudelsackspielerin Natalie Sielaff den adventlichen Markt. „Der Eintritt ist frei“, so Stadtsprecher Frank Merschhaus. Im festlich geschmückten Haus und vor dem Museum bieten „in behaglicher und heimeliger Atmosphäre“, wie Organisatorin Petra Schäfer vom städtischen Kulturbüro betont, „private Aussteller ausgewählte kunsthandwerkliche Produkte an“.

An den Ständen und in den Hütten erwarten die Besucher handgemachte Dekorationsartikel, Lichterketten, Weihnachtspyramiden, Schwibbögen, Briefpapier und weitere verlockende Papierartikel.

So einige Geschenkideen finden sich auch im großen Angebot an selbstgenähten Taschen und Beuteln, sowie zahlreiche handgemachte Unikate diverser Art, wie zum Beispiel Körnerkissen, Backschürzen, Tischläufer, Weihnachtskerzen und Naturkosmetik. Glasbläserarbeiten, Perlen und Glasblumen runden das weihnachtliche Angebot ab, zu dem auch die Postkarten und stimmungsvollen, charmanten Arbeiten des Vorhelmer Künstlers Martin Hatscher gehören.

Die ersten Weihnachtshütten stehen schon auf dem Marktplatz. Foto: Christian Wolff

Das kulinarische Angebot wird für einen guten Zweck durch bürgerschaftliches Engagement geleistet, wofür sich der „Lions-Club“ Ahlen-Münsterland engagiert.

„Unsere Gäste sind eingeladen, sich von der vorweihnachtlichen Stimmung rund um das Heimatmuseum bezaubern zu lassen“, freut sich Petra Schäfer über reges Interesse an dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Dieser macht den Auftakt zum vorweihnachtlichen Glanz in der Ahlener Innenstadt, der mit dem Haupt-Weihnachtsmarkt vom 7. bis 18. Dezember auf dem umgestalteten Marktplatz einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Details zu dessen Programm folgen.