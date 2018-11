Keine Aufenthaltsqualität für „Vermüller“

„Nicht nur Markt, Radwege und Straße werden in Ahlen gebaut – auch Spielplätze.“ Augenzwinkernd stieg der städtische Jugendplaner Markus Beckmann am Donnerstag in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses in sein Thema ein: das Spielplatzkonzept.

Sechs Plätze, konkretisierte Beckmanns Kollegin Annika Neumann, seien bislang im nun ablaufenden Jahr mit Spielgeräten neu ausgestattet worden. Und das immer mit vorheriger Bürgerbeteiligung. Zwei Spielplätze stehen noch aus: an der Elisabeth-Tombrock-Straße und der Eintracht­straße. Sie sollen in diesen letzten Wochen des Jahres noch bestückt werden: „Eine Punktlandung“, so Annika Neumann. Die nächsten Spielplätze, deren Geräte aufgrund ihres Zustands im kommenden Jahr abgebaut werden müssten, seien die an der Gerhart-Hauptmann-Straße, Harkortstraße, Franz-Liszt-Weg, Masbrock und Plaßkamp. Außerdem bestehe auch Im Beesenfeld und im Eichengrund Handlungsbedarf.

Auf die unschöne Situation am Spielplatz Wetterweg ging dann noch einmal Markus Beckmann ein. Dort hielten sich immer wieder Jugendliche auf, die den Platz nicht nur vermüllten, sondern auch Spuren von Cannabis-Konsum hinterließen. „Die Barbaraschule wünscht sich aber, dass die Kinder den Platz auch nutzen können“, berichtete Markus Beckmann.

Dass Mitarbeiter des Jugendzentrums Ost mit den Jugendlichen das Gespräch gesucht hätten, habe nur kurzfristig geholfen. Bei einem Ortstermin vor zwei Wochen habe man beschlossen, die Sitzbank von dem Weg auf den Spielplatz direkt zu verlegen, was bereits geschehen ist. Ein Schild soll zudem die Nutzung nur für Kinder bis zwölf Jahren erlauben. „Zudem führt die Ordnungsbehörde Personenkontrollen durch“, kündigte der Jugendhilfeplaner an. Das Buschwerk werde runtergeschnitten, so dass sich die soziale Kontrolle erhöht, geplant seien zudem regelmäßige, am besten tägliche Säuberungen des Platzes. Und über mehr Beleuchtung werde noch gesprochen. „Wir senken damit die Aufenthaltsqualität für die Jugendlichen“, erklärte Markus Beckmann, dass man aber dennoch mit den jungen Leuten im Gespräch bleiben muss.