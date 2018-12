Stenau zurück am „Gelben Sack“

Niemals geht man so ganz. Mit der Firma Stenau greift ab Januar wieder ein Altbekannter in Ahlen nach den „Gelben Säcken“. Abschied hatten die Ahauser nie genommen, als sie ihren Bezirk vor drei Jahren Mitbewerber Borchers aus Borken überließen und sich entschieden, ihre Außenstelle am Vatheuershof als Partner für die industrielle Entsorgung zu halten. Das erleichtert ihr Comeback jetzt auf großer gelber Fläche.

„Wir hatten uns direkt beworben“, lässt Stenau-Geschäftsführer Dr. Hubert Reloe im Redaktionsgespräch wissen. Den Zuschlag bekam aber ein anderer. Die Tönsmeier-Gruppe ist direkter Vertragspartner von DSD. Ein Traditionsunternehmen aus dem Ostwestfälischen – und im Sommer von der Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland) übernommen. Von dem Discounterriesen erwartet der Entsorger mittelfristig eine Neuaufstellung – von der Versorgung bis hin zur Entsorgung. „Wir haben intensive Gespräche mit Tönsmeier geführt“, erklärt Reloe weiter. Mit Erfolg: Stenau übernehme einen Teilbereich. „Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst und Beelen ist jetzt unser Paket.“

Nach außen hin bleibt nahezu alles beim Alten: Ab Januar sind die Fahrzeuge wieder weiß, umgeschlagen wird im Gewerbegebiet „Am Vatheuershof“. Dort sitzen auch die direkten Ansprechpartner, sollte es mal haken. Der Stenau-Chef nennt seine Heimvorteile: „Wir haben Kenntnis von den Touren, sind mit einem eigenen Stützpunkt vor Ort.“ Die Fahrzeuge stünden bereit; neben Neueinstellungen hätten auch einige der ehemaligen Lader zurückgewonnen werden können. Eben jene Mitarbeiter, die hinten auf dem Wagen stünden und die Stadt und ihre Straßen kennen. Das könnte die Umstellung vereinfachen.

Mitarbeiterzahl auf 21 aufgestockt

Stenau hatte sich vor drei Jahren auf die Betreuung von Gewerbeindustriekunden konzentriert – und in diesem Segment „ganz gut etabliert“, wie Reloe resümiert. Mit erfreulichen Umsatzsteigerungen und der Festigung des Rufs, ein zuverlässiger Partner zu sein. Die Zahl der Mitarbeiter am Standort Ahlen erhöht sich jetzt von 14 auf 21.

Auf einen kleinen, aber nicht unwichtigen Unterschied weist der Entsorger noch hin: „Wir als Stenau sind nicht für die Verteilung der Säcke zuständig.“ Das sei Sache von Tönsmeier. Und der sei gut aufgestellt.

Übrigens: Im neuen Tourenkalender könnten ab Januar neue Abfuhrtage stehen. Deshalb: Einfach mal reinschauen.