Bei einem Verkehrsunfall in Norddinker ist am Freitagabend ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm ums Leben gekommen. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben gegen 18.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Soester Straße in Richtung Hamm unterwegs, als er etwa in Höhe der Einmündung zum Osterholz mit dem Mercedes eines 27-Jährigen Ahlens zusammenstieß. Dieser hatte die Soester Straße in gleicher Richtung wie der 16-Jährige befahren.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbebungsmaßnahmen erlag der Teenager seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Zur Durchführung der Unfallaufnahme war die Soester Straße bis nach Mitternacht gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde zur Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.