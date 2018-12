Falsche Adresse für Schlagerfreunde

Mit der Frage „Mögt Ihr Schlager?“ überraschte Herbert Knebel am Freitagabend das Publikum in der Ahlener Stadthalle. Der prominente Gast fuhr sofort fort: „Dann seid Ihr falsch hier!“ Und damit hatte er recht.

Mit dem Programm „Außer Rand und Band“ kehrt „Herbert Knebels Affentheater“ zu einer gekonnten Mischung aus Musik, hintergründigem Humor, aber auch Blödelei zurück. Erstmals war das „Affentheater“ in der Stadthalle nicht ausverkauft: Pech für diejenigen, die nicht dabei waren.

Die Truppe um den Kult-Kabarettisten und Komiker Uwe Lyko startete so manchen Angriff auf die Lachmuskeln. Tiefsinnig wurden Veränderungen in der Gesellschaft aufgegriffen und manchmal auch angeprangert. Dabei nimmt sich die Truppe mit Uwe Lyko, Ernst Pichel (Martin „Alfi“ Breuer, Bass), Ozzy Ostermann (Georg Göbel, Gitarre) und „Trainer“ (Detlef Hinze, Schlagzeug) selbst nicht so ganz ernst. Das macht die Charakteren in gewisser Weise authentisch.

Als Rock- und Popband gibt das Quintett gar nicht mal ein schlechtes Bild ab. Songs von den „Bee Gees“ und „Pink Floyd“ sowie „The Clash“, aber auch „The Who“ und „Creedence Clearwater Revival“ (CCR) erklangen. Dazu kamen Roy und David Bowie. Natürlich hatten die Songs einen neuen deutschen Text bekommen – in Bezug auf die Szenen.

Typisch Knebel: Der Spaßvogel blieb seiner Linie treu. Foto: Reinhard Baldauf

Navigationsgeräte erleichtern seit sehr vielen Jahren schon das Leben. Doch es wurde bemängelt: „Da bleibt der Weg auf der Strecke.“ Es folgte die Feststellung: „Der Fortschritt hat auch einiges Gutes gebracht.“ Nachfrage: „Wat denn?“ – Antwort: stilles Schweigen. Die Robotertechnik kam folgerichtig aufs Trapez. „Sind wir denn schon in der Zukunft angekommen?“, fragten sich die Akteure.

Von den Robotern bei der Autofertigung ging es schnell ins traute Heim, speziell in die Küche. Hundert Jahre Frauenwahlrecht hin oder her, da kam sofort die Frage: „Was soll ich als Verheirateter mit einem Roboter. Für was hab’ ich geheiratet?“ Herbert Knebel sah seine Frau als Siegerin im Vergleich zu einem Saugroboter. Ohne erhobenen Zeigefinger wurden hier überkommene Rollenverteilungen aufs Korn genommen.

Bei der Gruppe „Anonymer Bußgeldopfer“ ging es um die Abzocke durch die Kämmerer mancher Kommunen. Aber auch die Raser wurden aufs Korn genommen. Bei 120 Stundenkilometern durch die Einkaufsmeile hieß die Frage: „Wer rechnet mit Blitzern mitten in der Fußgängerzone?“ Doch Tempo 38 in der 30er-Zone sah man als ganz besonders schlimm an.

Auch die Männerrunden bekamen zu guter Letzt ihr Fett weg. Herbert Knebel berichtete von einer Pilz-Tour durch das Hohe Venn. Die psychodelische Wirkung mancher Pilze wurde ausführlich beschrieben. Am Ende gab es aber doch noch das geliebte Pils.

Ein Junggesellenabschied mit einem Tretboot rundete das Männerbild ab. Es schloss sich eine Diskussion über die Ehe an. Sackgasse oder Fehler war die Frage. Klar: „In der Ehe gibt es auch schöne Momente – auch wenn es nur Momente sind.“ Dem Publikum stellte sich indirekt die Frage, ob die Ehe noch zeitgemäß ist. Wieder einer der humorvollen Denkanstöße.