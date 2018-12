Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war eine 78-jährige Soesterin in Richtung Beckumer Straße. Vor der Kreuzung Am Stockpiper kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Ein 63-jähriger Ahlener und eine 35-jährige Beckumerin hielten mit ihren Autos bereits am Ende des Rückstaus. Die Soesterin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw der Beckumerin. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser Pkw auf das Fahrzeug des Ahleners geschoben.

Alle drei Fahrzeugführer sowie die 64-jährige Beifahrerin im Pkw des Ahleners wurden verletzt und durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.