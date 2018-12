Nachdem die Hellbachsterne das karnevalistische Blut der Senatoren und deren Begleitungen in feierliche Laune gebracht hatte, ließ es sich auch der Nikolaus zu später Stunde nicht nehmen, einen Besuch abzustatten. Dieses Mal steckte Dennis Leinkenjost in der roten Robe und hatte den düsteren Rutenmann Peter Rosendahl mitgebracht. Erbost zeigte sich der Nikolaus darüber, dass er nicht mit Gesang empfangen wurde und verließ schnell wieder den Saal. Erst als die Senatorenstimmen mit einem „Nikolaus komm in unser Haus“ den Raum durchhallten, kam der Ehrenmann zurück, bereit sein goldenes „Buch der Unvergesslichkeit“ aufzuschlagen. In diesem hatte er Josef Remmert, Karsten Winter, Willi Thegelkamp, Detlef Kahl, Frank Thegelkamp und schließlich Prinz Kai Vogt vermerkt, um sie zu loben. „Vorhelm scheint immer noch eine Insel der Glückseligkeit zu sein“, fasste der Nikolaus seine Eindrücke der großen Gemeinschaft zusammen.

Was wohl im Senatorentrank alles drin ist? Die neuen Senatoren Martin Labus und Frank Schroers (sitzend v. l.) wurden von ihren Taufpaten Kai Vogt, Martin Thegelkamp, Franz Schmitz und Heinrich Schlautmann (stehend v. l.) unterstützt. Foto: Ralf Steinhorst

Der Stellvertretende Senatspräsident Frank Thegelkamp, der den erkrankten Senatspräsidenten Günther Köhne vertrat, leitete daraufhin die Senatorentaufe von Martin Labus und Frank Schroers als Höhepunkt des Abends ein. Diesen standen die Paten Frank Thegelkamp, Kai Vogt, Franz Schmitz und Heinrich Schlautmann zur Seite.

In gewohnt launiger Manier hielt Senator Dr. Olaf Klüpfel die Laudationes für die Senatorenanwärter. „Martin ist ein richtiger Vorhelmer Jung“, erkannte der Laudator an, obwohl Vize-Präsident Martin Labus erst 1990 in das Wibbeltdorf zog, aber schon seit 1979 dort bei der TuS in der Jugend spielte. Später bei den Senioren sei er drei Mal vom Platz geflogen, in allen Fällen wollte er eigentlich nur Streit schlichten, schilderte Dr. Olaf Klüpfel süffisant.

Auch Frank Schroers, ebenfalls Vize-Präsident, zog erst spät im Jahr 2000 nach Vorhelm, wo er 2005 der KG Klein Köln aktiv wurde. Schon ein Jahr später zog er als Kassierer in das Präsidium ein, 2014 wurde er an der Seite von Prinzenmariechen Jeanette Bücker Prinz und bereite auf dem Höhepunkt seiner Karnevalskarriere viel Frohsinn.

Am Ende seiner Ausführungen zeigte sich Dr. Olaf Klüpfel zufrieden, dass Senatspräsident Günther Köhne wieder sehr gesellige Männer als Senatoren gewinnen konnte.