Solche Möglichkeiten wie sie den Theatergruppen aus Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf in dem Netzwerk „Provinztheater“ zur Verfügung stehen, hätte sich Adrian Topol in seiner Schulzeit auch gewünscht. Der Schauspieler mit Ahlener Wurzeln, der in Berlin auch eine Produktionsgesellschaft besitzt, war am Wochenende Schirmherr des 9. Theaterfestivals „Provinz“, das zum zweiten Mal im Bürgerzentrum Schuhfabrik stattfand.

Schirmherr: Adrian Topol (r.). Foto: Dierk Hartleb

Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels bezeichnete in seinem Grußwort die Netzwerkarbeit der insgesamt fünf beteiligten Kulturinitiativen als vorbildlich und lobte das Festival als Leuchtturmprojekt im Kreis. Tobias Winopal, der bei dem Stück des Ahlener Schuhfabrik-Ensembles „Die Konferenz der Vögel“ mit Nadine Althoff gemeinsam Regie führt, übernahm die Moderation. Bei den Gesprächen zwischen den jeweils zwei Aufführungen pro Nachmittag plauderte Topol aus dem Nähkästchen und gewährte Einblick in seine Art der Rollenvorbereitung. (Bericht folgt.)