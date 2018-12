Dresdner stimmen sich in Ahlen adventlich ein

Vom Elb-Florenz in die Wersestadt, um den Weihnachten zu feiern und Markt am Heimatmuseum zu genießen, zieht es eine gut gelaunte Gruppe am Samstag auf den beschaulichen Siegmund-Spiegel-Platz. „Richtig schön, sehr gemütlich und wirklich nette Leute“, fasst Wolfgang Röhrer aus Dresden seine Eindrücke zusammen. Mit Ehefrau Karin, Erich „Männe“ Schmidtmeier und Wilfried Stiefel ist die lustige Truppe vor gut einer Woche angereist, auch um diesen Weihnachtsmarkt am Heimatmuseum zu erleben. Bei Glühwein und Bratwurst, aber fast frühlinghaften Temperaturen, ein schöner Reisegrund.

Kommen aus Dresden zum Heimatmuseum: Erich „Männe“ Schmidtmeier, Wolfgang Röhrer mit Ehefrau Karin und Wilfried Stiefel.

Während es sich die Dresdener und ihre Ahlener Freunde sichtlich gut gehen lassen, fliegen bei Roswitha Phillips und Ludger Steven auf dem kleinen Platz neben dem Heimatmuseum die Späne. Der Tischlermeister drechselt Windflüchter. Was sind das für Kreationen? „Windschiefe Tannenbäume, wie sie an der Ostsee in Mengen stehen“, beantwortet Roswitha Phillips die unausgesprochene Frage. Also doch – kein „zu viel“ an weihnachtlichem Glühwein beim Handwerker.

Gäste aus Dresden – in Ahlen adventlich eingestimmt. Foto: Peter Schniederjürgen

Wie bei den beiden Ahlenern draußen finden sich auch drinnen wieder viele Stände mit zahlreichen Dingen, die die Weihnachtszeit mehr oder minder verschönern. Da sind mannshohe Adventspyramiden mit unfassbar vielen Details, gleich daneben Leuchtschilder mit dem kubanischen Revolutionär Che Guevara und Glasschalen mit Ahlener Wahrzeichen, wie Wasser- und Förderturm, dem umstrittenen Rathaus und vielem mehr. Auf der Deele, im Nebenraum und im Obergeschoss haben die Aussteller ihre Angebote aufgebaut. Es finden sich zahlreiche Umverpackungen für die beliebten „Flachgeschenke“, die Banknoten. Aber auch Lokalkolorit aus Künstlerhand. Denn oben hat Martin Hatscher Kostproben seiner Bilder ausgestellt. Die werden umrahmt von den Büchern des Anno-Verlages.

Nach so viel Kultur, Handwerk und Kunst ist eine Stärkung auf dem Vorplatz angesagt. Denn das kulinarische Angebot wird vom Engagement des Lions-Club Ahlen-Münsterland getragen, der sich abermals für einen guten Zweck engagiert. Und das scheint nicht nur den Dresdenern zu gefallen.