„Rockvibes“: Ganz oben unfassbar toll

So hoch wie in der „Rockvibes“ – der neu gestalteten Kletterhalle auf der „Zeche Westfalen“ – geht‘s sonst kaum irgendwo im weiteren Umfeld. Das ist auf jeden Fall die Ansicht von Hannah Büscher aus Warendorf. Die junge Frau klettert seit rund drei Jahren und hat die Anlaufstelle in Ahlen wie die Mehrzahl der Eröffnungsgäste vermisst. Tatsächlich zieht es zur Premiere am Samstag viele Bekannte in die Höhe. Dirk Mense, Mitinhaber und Kletterer aus Leidenschaft, begrüßt die Besucher zum „faktischen Familientreffen“.

Dabei streicht er mit seinen Kollegen Daniel Venne und Gary Bilton viel Lob für die sanierte Anlage ein. Das reicht von den neuen Routen über die Griffe bis hin zur Kaffeemaschine. Denn die Kletterer kommen auch mal aus der Wand. Dann ist eine Pause mit Stärkung durchaus nötig und gewünscht.

„Rockvibes“ – Zeche Westfalen 1/23 Premiere für die „Rockvibes“ auf der Zeche Westfalen in Ahlen. Foto: Peter Schniederjürgen

Dirk Mense ist mit dem Ergebnis der Neuaufstellung rundum zufrieden: „So habe ich mir das vorgestellt. Du hast eine Herausforderung, die Höhe. Du weißt noch nicht, wie du es angehen sollst und wenn du dann oben bist, ist das einfach unfassbar toll“, blickt der ausgebildete Industriekletterer zu seinen Gästen sehnsuchtsvoll in die Höhe. Offensichtlich würde er in den Eröffnungsstunden am liebsten gleich hinterher. Doch Gastgeberpflichten halten ihn am Boden.

Das muss wohl mehr als nur ein Job sein. „Korrekt, vergleichbar mit einem Koch. Der kocht nicht, weil er ein Restaurant will. Der kocht, weil er gut kochen will“, stellt Gary Bilton klar. Für den aus Neuseeland stammenden Wahl-Westfalen ist Klettern gleich Leben.

Bei der Beschreibung der Routen kommt der Eindruck auf, die drei Männer haben das mehr für sich gemacht: „Da ist was dran. Wir wissen, was unsere Gäste wollen. Das unterscheidet sich kaum von dem, was wir uns wünschen“, schmunzelt der Dritte im Bunde, Daniel Venne.

Ruth Schmidt

Damit liegen die Gastgeber offensichtlich richtig. Denn überall strahlende Gesichter. Enthusiastisch geht es in die Wände, euphorisch geht’s wieder runter. Ein Riesenspaß für Jung und Alt. Dabei ist für Emma (8) beileibe nicht nur der Boulderbereich (Freiklettern ohne Absicherung) spannend. „Ich klettere, von Papa gesichert, auch die anderen Routen“, stellt Emma ganz nachdrücklich fest. Sie kommt gern mit Vater Martin Streich aus Hamm an die Werse. „So gut hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Die Griffe sind Spitze und es ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet“, stellt der Hammenser fest.

Mit dem Bouldern hat es die Bönenerin Brigitte Berbecker nicht so. Für die über 70-Jährige ist das Klettern mit den Freunden immer ein buchstäblicher Höhepunkt. Sie klettert seit 15 Jahren und kommt gerne mit Ehemann Ingo und Freundin Ruth Schmidt aus Beckum. „Praktisch, weil es so nah ist und sich optisch sehr verbessert hat“, macht Brigitte Berbecker klar. Ruth Schmidt lobt: „Es ist ein sehr, sehr nettes Umfeld, höflich und sportlich. Auch wenn wir mal nicht so fix sind, wird keiner ungeduldig“, hat die Höhensportlerin erfahren.

Wie bei ihr ist auch die Stimmung der anderen Gäste. Etwas aus der Puste kommt Christian Fedeler aus Lippstadt gerade am Sicherungsseil heruntergeschwebt. „Klasse Griffe, klasse Routen. Einfach toll, vor allem die Überhänge haben es in sich“, zeigt der Kletterer nach oben. Denn da kommt die Wand aus der Froschperspektive ziemlich weit vor. Doch mit den neuen Griffen ist es – immer noch nicht leicht. „Absicht, die wollen uns ja fordern und das ist einfach super gelungen“, ergänzt Michaela Dittrich aus Hamm. Sie freut sich ebenfalls über diese Halle. „Sonst sind wir bis Menden oder Dortmund zum Klettern gefahren. Das ist hier deutlich näher und hat bessere Routen“, sagt Frank Lissenheller.

Dabei kümmern sich fast anderthalb Dutzend „Rockvibes“-Mitarbeiter um das Wohl der Gäste. Das Schöne daran ist: Sie machen es mit mehr als nur einem professionellen Anspruch. Sie machen es spürbar gerne. Damit vermitteln sie diese ganz und gar besondere Atmosphäre in der alten Waschkaue, in der es nun wieder hoch hinaus geht.