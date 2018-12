Es war ein 24-Stunden-Schwimmen der Rekorde. Am vergangenen Wochenende zogen 234 Schwimmer ihre Bahnen im Ahlener Parkbad und bewältigten so 1374 Kilometer. Das waren noch einmal 23 Schwimmer und 76 Kilometer mehr als beim letzten Schwimmen vor zwei Jahren.

Damit waren es 5,87 Kilometer im Schnitt, die jeder Schwimmer zurücklegte. Beachtlich wenn man bedenkt, dass Till Wöhle als jüngster Junge mit drei Jahren und Yara Dodt als jüngstes Mädchen mit sechs Jahren mit am Start waren. Waltraud Damberg war mit 89 Jahren die älteste Teilnehmerin, Heinrich Klinger mit 82 Jahren der älteste Mann.

„Es ist alles rund gelaufen“, zeigte sich Ralf Kläsener, der mit Elisabeth Schneider die Organisationsleitung innehatte, zur Siegerehrung am Sonntagnachmittag zufrieden und auch geschafft. Denn er hatte bei dem Schwimmen, das vom ASC Ahlen, der Ahlener SG und der Bädergesellschaft ausgerichtet wurde, nicht nur geholfen, sondern hatte auch selbst einige Kilometer selbst gesammelt. Insgesamt waren über 100 Helfer im Einsatz, vorwiegend um die geschwommenen Kilometer zu notieren.

Never stop swimming: Gleich in zwei Wettbewerben lag Anna Plattner aus Wuppertal vorne, die sich auf einen langen Schlaf freute. Foto: Ralf Steinhorst

Den Bestwert an Gesamtkilometern legte bei den Männern 57,3 Kilometer zurück und legte gegenüber dem letzten Mal noch mal 300 Meter drauf. Gleich zwei Siege strich Anna Plattner aus Wuppertal ein, die das erste Mal in Ahlen teilnahm. Mit 40 Kilometern über die Gesamtzeit und acht Kilometer beim Nachtschwimmen war sie bei den Frauen vorne. Im „Never-Stopp-Swimming“-Shirt zeigte sie sich begeistert vom Ahlener Schwimmen und will in zwei Jahren wiederkommen. Nur zwei halbstündige Pausen hatte sie eingelegt. „Nach einem 24-Stunden-Schwimmen habe ich schon mal 18 Stunden geschlafen“, freute sie sich auf ihr Bett.

Den Nachtpokal der Männer gewann Fabian Hoya mit 13,9 Kilometer. Bei den Mädchen bis zu zwölf Jahren siegte Charlotte Hallermann mit 17,1 Kilometern, bei den Jungen in derselben Altersklasse Jonas Schröter mit acht Kilometern.

Den Sieg bei den Mannschaften trug das Team „Crazy4“ davon, die pro Schwimmer durchschnittlich 15,16 Kilometer zurücklegten. Den Familienpokal holte sich der Titelverteidiger Familie Hallermann aus Ahlen, mit 13 367 Meter pro Familienmitglied.