Die Seele von St. Ludgeri

Ahlen -

„Ich bin ein Aprilscherz“, stellte Annelene Fuchs lachend fest. Am 1. April 1996 trat sie ihre Aufgabe im heutigen Kirchort St. Ludgeri als Pfarrsekretärin und Küsterin an, nach 22 Jahren ging sie jetzt offiziell zum 1. Dezember in den Ruhestand. Wie beliebt sie ist, zeigte ihre Verabschiedung am Sonntagvormittag im Pfarrzentrum St. Ludgeri. Mit einer solch großen Resonanz hatte sie selbst nicht gerechnet.