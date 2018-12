Tönnishäuschen -

Mit unterhaltsam leichten Songs und Texten, die das Leben mit einem Augenzwinkern betrachten, spielten sich die „Jazzpoeten“ am Samstagabend in die Herzen ihres Publikums. Die Münsteraner waren in der Kultgaststätte „Pängel-Anton“, dem alten Bahnhof Tönnishäuschen, zu Gast.