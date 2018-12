Nikolaus packte seine Tasche aus

Vom Himmel hoch, da kommt er her – im Hubschrauber: Der Nikolaus landet am Donnerstagnachmittag in Ahlen, um den braven Kindern süße Freude zu bereiten. Und die sammeln sich zu Hunderten und empfangen den heiligen Mann mit leuchtenden Augen und so manchem selbst geschriebenen Briefchen.

Die „Happy Trumpets“ spielen „Nikolaus komm in unser Haus“, als sich die Kutsche mit dem milden Nikolaus und seinem grimmig dreinblickenden Knecht Ruprecht auf den Weg zur Bartholomäuskirche macht, wo noch einmal so viele Kinder mit ihren Eltern warten. Ob der Bischof von Myra, von dem Pfarrer Hubert Schöning den Mädchen und Jungen erzählt, wohl schöne Geschenke mitgebracht hat? Aber sicher.

Nikolaus besucht die Ahlener Kinder 1/40 Der Nikolaus war da – und sorgte für strahlende Kinderaugen. Foto: Sabine Tegeler

Zunächst überreicht der heilige Mann den kleinen Gewinnerinnen und Gewinnern der Wunschzettel-Aktion der Werbegemeinschaft Ahlen ihre Päckchen, dann dürfen sich schließlich alle Kinder, die brav gewartet haben, über die leckeren „Havermänner“ freuen.