Kleine Ursache, große Wirkung: Überhitztes Fett in der Küche eines Mehrfamilienhauses hat am Freitagmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz an der Warendorfer Straße inklusive Straßen-Vollsperrung geführt.

Dank des schnellen Eingreifens der Hauptwachenkräfte wurde Schlimmeres verhindert, so Wehrführer Walter Wolf, der gemeinsam mit Brandoberinspektor Peter Niemietz den Einsatz leitete. Im Dachgeschoss. Um 11.44 Uhr ging der Alarm ein. Wenige Minuten später waren 16 Aktive mit drei Löschfahrzeugen sowie einem Rettungswagen am Brandort. „Hinter dem Fenster war von der Straße aus bereits Feuerschein zu erkennen“, so Wolf. Ein Trupp drang unter Atemschutz in die Wohnung vor; das Feuer wurde mit einem Deckel erstickt, der neben am Herd lag. Anschließend wurde ordentlich durchgelüftet.

In dieser Dachgeschosswohnung brannte es am Freitagmittag. Foto: Christian Wolff

Für eine knappe halbe Stunde war die Warendorfer Straße im Brandbereich unpassierbar.