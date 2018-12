Trotz harter Arbeit Korpsgeist entwickelt

Ein Jahr, das von vielen Einsätzen, Übungen und Lehrgängen, aber auch von vielen Personalwechseln geprägt war, liegt hinter dem Aufklärungsbataillon 7. Zum Jahresabschlussappell würdigte Oberstleutnant Timo Gadow am Freitagmorgen nicht nur das arbeitsreiche Wirken der Kompanien, sondern sprach auch fünf Beförderungen aus.

Der Kommandeur wertete es als besondere Herausforderung eines jungen Verbands, wenn bereits in der Aufwuchsphase – lange vor Erreichen der personellen Sollstärke – permanent Schlüsselpersonal herausgezogen wird, das an anderer Stelle gebraucht werde. „Dass wir als ,Siebener‘ auf dem Weg zum gewachsenen, etablierten und gefestigten Verband dennoch nie die Richtung verloren haben, ist Ihnen allen und Ihrem Engagement zu verdanken“, lobte Gadow, der erst vor zwei Monaten die Führung an der Hammer Straße übernommen hat.

Beförderungen wurden zum Ende des Appells ausgesprochen. Foto: Christian Wolff

Die Einnahme einer Struktur, das Implementieren von Arbeitsabläufen und Kontinuität schaffen seien weiterhin die Hauptziele innerhalb des 2015 aufgestellten Bataillons, sagte er und nannte die zahlreichen Schwerpunkte der vergangenen Monate schlaglichtartig.

„Vorgestern haben wir die Kameraden des Zuges für das 13. Kontingent ,Resolute Support‘ am Fliegerhorst Wunsdorf nach Afghanistan verabschiedet“, so der Kommandeur. „Dass es trotz häufig widriger materieller Rahmenbedingungen immer wieder gelingt, nicht nur motivierte, sondern auch hervorragend ausgebildete und hochprofessionelle Feldnachrichtensoldaten in den Einsatz zu schicken, ist das Verdienst der 3. Kompanie.“ Und erst in der vorletzten Woche habe die Gefechtsstandübung „Resistant Hermann“ der Brigade 21 in Ahlen stattgefunden.

Wie sich trotz aller Aufgaben eine Art Korpsgeist entwickelt, ist in der „Westfalen-Kaserne“ derzeit an vielen Stellen sicht- und spürbar. Und auch die neue Führungsspitze, verstärkt durch Oberstleutnant Manuel Schwarzer als Nachfolger von Oberstleutnant Marc Kalbus, trägt entscheidend dazu bei. Gadow ermunterte daher alle Beteiligten: „Lassen Sie uns diesen Weg auch 2019 weiter beschreiten.“

Für Ahlen steht im kommenden Mai ohnehin ein wichtiges Ereignis an: Der Bundeswehrstandort feiert sein 60-jähriges Bestehen. „Zunächst werden wir ein Feierliches Gelöbnis unserer Rekruten der Ausbildungs- und Unterstützungskompanie gemeinsam mit anderen Rekruten der Region in Ahlen ausrichten“, verriet Oberstleutnant Timo Gadow. „Anschließend werden wir am 25. Mai einen ,Tag der offenen Tür‘ ausrichten.“

Oberstleutnant Timo Gadow. Foto: Christian Wolff

Nach diesen feierlichen Terminen wird es wieder ernst: Im September kommenden Jahres verlegt das Bataillon geschlossen für zwei Wochen auf den Truppenübungsplatz Oberlausitz. Allgemein- und erlebnisorientierte Ausbildung steht dort auf dem Plan.

Zum Ende des Jahresabschlussappells wurden Alexander Zumbrock, Dorian Witolla, Rosanna Wenzel und Robin Lee Summer zu Oberfeldwebeln befördert. Zum 1. Januar tritt Tim Hornbostel den Dienstgrad des Oberleutnants an.