Überregionale Wertschätzung

Auch wenn die reinen Zahlen noch nichts über die Qualität der Ausstellungen und der im und vom Museum geleisteten Arbeit aussagen, sind sie doch ein wertvoller Hinweis auf die Akzeptanz eines Museums und seiner Wertschätzung durch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Dabei erfährt das Kunstmuseum auch große Beachtung in der Region, die weit über das Münsterland hinaus in das Ruhrgebiet, nach Ostwestfalen und ins Rheinland reicht.

Mit der Gründung des Kunstmuseums, das am 5. Dezember 1993 offiziell mit der ersten Ausstellung „Das Bauhaus – Gestaltung für ein modernes Leben“ eröffnet wurde, hat sich der Stifter Theodor F. Leifeld, der aus Altersgründen sein florierendes Unternehmen verkauft hatte, ein bleibendes Denkmal gesetzt und der Stadt ein denkwürdiges und nachhaltiges Geschenk gemacht. Ein solches Mäzenatentum würde man sich in dieser Stadt, die für ihre Größenordnung außerordentlich kunstsinnig ist, noch häufiger wünschen.

Theo F. Leifeld und Wolfgang Clement. Foto: Peter Harke

Mit seiner Neugestaltung des Museumsumfeldes hat die Stiftung unter ihrem Vorsitzenden Meinolf Wiesehöfer ein deutliches Zeichen ge­genüber der Stadt und ihren Bürgern ausgesandt, das Haus noch mehr für die Besucher zu öffnen, auch für solche, die sich mehr für die Arbeit der Museumspädagogik oder die zahlreichen Rahmenveranstaltungen interessieren. Meinolf Wiesehöfer sieht trotz aller auch finanziellen Herausforderungen für die Stiftung positiv in die Zukunft: „Wir machen uns vor ihr nicht bange.“

Den Geist eines Museums prägen nicht zuletzt seine Mitarbeiter. Das harmonische Miteinander von Wiesehöfer und Museumsdirektor Burkhard Leismann, der das Haus seit dem Jahr 1993 leitet, erweist sich als das entscheidende Kontinuum. Großen Anteil am Erfolg haben die „zahlreichen engagierten Mitar­beiter, die den täglichen Museumsbetrieb – auch an Sonn- und Feiertagen – aufrecht erhalten“, stellt Geschäftsführer Rüdiger Hartleb fest. Davon kann man sich an allen Öffnungstagen überzeugen.