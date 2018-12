Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag in der Zeit zwischen 19.30 und 21.30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung am Amselweg ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht; nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Amselwegs gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache am Südberg unter Telefon 96 50 oder der E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.