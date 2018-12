Bürger geben der Tanne die Kugeln zurück

„Ich habe mich maßlos geärgert, was da am Freitag passiert ist“, sagte Initiator Dennis Schnitzmeier. Er hatte den Bericht der „Ahlener Zeitung“ über die Baum-Posse gelesen – und prompt reagiert. Über die Gruppe „Ahlener helfen Ahlener“ im sozialen Netzwerk „Facebook“ aktivierte er ein Dutzend Helfer, die sich nach und nach den runden Schmuck zurückholten, der bereits an der Tanne gehangen hatten.

Blick zurück: 800 Weihnachtskugeln, die der Apotheker Matthias Bußmann als Tannenschmuck gestiftet hatte und die bereits per Hubsteiger angebracht worden waren, mussten nach kurzer Zeit wieder entfernt werden. Wie unsere Zeitung übereinstimmend aus den Mitgliederreihen von „Pro Ahlen“ und über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) erfuhr, hatte sich der Chef der Stadtwerke über den Einsatz des Hub­steigers seines Unternehmens echauffiert sowie über die Tatsache, dass auf den roten Kugeln ein kleines Männchen zu sehen ist – das Logo des Apothekers. Daraufhin habe sich der Bürgermeister eingeschaltet und geraten, die Dekoration zu entfernen, um Unmut zu vermeiden. Denn auch das Angebot von Spender und WFG, den Hubsteigereinsatz zu bezahlen, habe zu keiner Einigung geführt. Am Rande der Weihnachtsmarkteröffnung registrierten einige „Pro-Ahlen“-Mitglieder zudem das Fernbleiben ihres Repräsentanten Peter Schmidt. „Er war so sauer über die Entfernung der Kugeln, dass er dem Akt nicht beiwohnen wollte“, verriet ein Ratsmitglied. „Schließlich hatte er zuvor ,grünes Licht‘ für die Schmuckaktion gegeben.“

Bürger schmücken Weihnachtsmarkt-Tanne selbst 1/9 Zum Selberschmücken der Weihnachtsmarkt-Tanne trafen sich Ahlener Bürger am späten Samstagnachmittag. Foto: Christian Wolff

Sauer waren auch die Bürger, die sich am Tag darauf auf die Leiter begaben. „Es kann doch nicht wahr sein, dass sich jemand über so eine Sache aufregt“, meinte Mary Kühn-Schrein. „Wenn die Stadtwerke einfach nichts gemacht hätten, wäre niemandem groß aufgefallen, von wem die Kugeln stammen.“ Da sei wenig Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt worden. „Leider kommen wir mit unserer Leiter nicht an den oberen Teil des Baumes heran. Aber vielleicht sponsert ja ein anderes Unternehmen einen Hubsteiger-Einsatz“, hoffte Schnitzmeier.

Die Kugel-Posse war am Wochenende Gesprächsthema Nummer eins an den Buden und Ständen auf dem Marktplatz. Von auswärtigen Passanten, die sich zunächst wunderten, bekamen die Schmuck-Helfer sogar Applaus. „Das ist echtes bürgerschaftliches Engagement“, meinte eine Seniorin und bot sogar an, weitere Christbaumkugeln aus ihrer Wohnung zu holen. Andere versorgten die Gruppe mit Tee und Glühwein.

Matthias Bußmann reagierte am Samstagabend mit einer Stellungnahme: „Ich wollte mit meiner Idee, den kahlen Baum zu verschönern, nicht so eine Lawine lostreten.“ Er bat darum, den Mitarbeitern der Stadtwerke, die jene Kugeln erst aufhängen und dann wieder entfernen mussten, keinen Vorwurf zu machen. Das Unternehmen selbst will sich am Montag zu den Vorgängen äußern.

Carlo Pinnschmidt, Leiter der Abteilung Stadtmarketing bei der WFG, bekam am Samstag ebenfalls Wind von der Bürger-Aktion und riet dazu, die Sache nicht überzubewerten. „Es wäre schade, wenn dieser schöne Weihnachtsmarkt dadurch Schaden nimmt. Wir sind doch froh, dass wir wieder eine große Tanne haben“, sagte er. Schnitzmeier stimmte ihm zu, mit einer Einschränkung: „Der Markt ist wunderbar. Aber mit Tannenschmuck wird er eben noch schöner.“