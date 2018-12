Martinschüler stimmten ein

Die Kolpingsfamilie Ahlen feiert traditionell am Sonntagmorgen nach dem Geburtstag des katholischen Sozialtheologen Adolph Kolping, der am 8. Dezember 1813 das Licht der Welt erblickte, eine Adventsfeier. Dabei ist es auch Brauch, langjährige Mitglieder zu ehren.

Zunächst besuchten die Kolpingschwestern- und brüder den Sonntagsgottesdienst in der St.-Marien-Kirche und feierten anschließend in der Begegnungsstätte St. Marien an der Nordstraße ihren Kolpinggedenktag in Form einer Adventsfeier. Dort stimmten sie Schüler der Martinschule aus dem gesamten vierten Jahrgang auf die Vorweihnachtszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Die Klassenlehrerinnen Christina Becker, Petra Rolf und Claudia Ulber hatten dafür ein passendes Programm aus Liedern, Gedichten und einem Lichtertanz mit Kerzen zusammengestellt. Vor allem das Lied „Stern über Bethlehem“ hatte es dem Kolping-Vorsitzenden Rudolf Aperdannier angetan: „Da könnt ihr glatt bei den Sternsingern mitmachen, das haben wir damals auch immer gesungen.“ Mit Nikoläusen aus Schokolade wurden die Schüler für ihren Auftritt belohnt.

Mit einem Gedicht zum Thema „Zeit“ leitete Rudolf Aperdannier anschließend die Jubilarehrungen ein: „Es ist immer schön, diejenigen zu ehren, die ihre Zeit mit uns verbracht haben.“

Die Martinschüler sorgten für den guten Ton. Foto: Ralf Steinhorst

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden Franz Leifeld und Werner Winkelmann geehrt, die im Jahr 1948 – nur ein Jahr nach der Wiedergründung der Kolpingsfamilie Ahlen – beitraten. Vor 60 Jahren trat Hans Benner der Gemeinschaft bei, vor 60 Jahren Eduard Arnemann, Helmut Holtrup, Heinz Knipping, Heinz Königsmann, Karl Naber und Heinz Riesenbeck. Auf ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft blickten Helmut Rattey, Ulrich Scheffer, Helmuth Stratmann und Bernhard Tripp zurück. Richard Doll schließlich feierte seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie.