Der Streik im Fernverkehr der Deutschen Bahn hat am Montagmorgen auch den kompletten Nahverkehr zum Erliegen gebracht. Zwischen sechs und neun Uhr warteten Schüler und Berufspendler an den Ahlener Bahnsteigen vergeblich auf Anschluss. Auch danach fand der Fahrplan nur schleppend zurück zu seinem Rhythmus. „Nur jeder Dritte fährt“, bilanzierte eine Mitarbeiterin aus dem Reisebüro im Bahnhof am frühen Nachmittag. Wann alle Züge wieder in Ahlen halten würden, sei offen.

Erstaunt zeigte sich die Mitarbeiterin darüber, wie viele Reisende überhaupt nicht informiert gewesen seien. Oder falsch, weil Angaben in der App nicht stimmten.

Ruhiger war es unterdessen unter den Fernreisenden. Nur ein Ahlener hatte sich am Vormittag am Schalter gemeldet, weil die Reise nach Rosenheim gehen sollte. Er fährt jetzt einen Tag später.