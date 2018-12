Das stürmische Wetter hat dafür gesorgt, dass Ahlens Bäume noch einmal so richtig durchgeschüttet wurden und auch hartnäckiges Laub zum größten Teil gefallen ist.

„Damit haben auch die Laubbehälter ihren Dienst getan“, zieht Wolfgang Siehoff von den Umweltbetrieben Bilanz. Mitte September sind insgesamt 175 Straßenlaubboxen aufgestellt worden. In dieser Woche ist die letzte Chance, Restlaub in die grünen Tonnen der Ahlener Umweltbetriebe zu werfen. „Mit Wochenbeginn am 17. und 18. Dezember werden wir die Behälter wieder einsammeln“, kündigt Wolfgang Siehoff an.

Mit den Einzug der Laubbehälter endet dann auch die kostenfreie Laubannahme am Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße. Ab kommenden Montag wird eine Entsorgungsgebühr in Höhe von 3 Euro für eine Haushaltsmenge (500 Liter) Laub erhoben.