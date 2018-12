Letzter Eingriff im Erlengrund

Finale Pflanzaktion am Montag im Erlengrund. Ein letztes Mal legt der Mensch Hand an. Gleich danach ist der grünen Lunge „Mexikos“ die Winterruhe gegönnt, um sich im Frühling selbst zu entwickeln und letzte Wunden zu heilen.

„Jetzt ist die beste Pflanzzeit. Der Boden ist schön feucht“, lässt Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, am Vormittag wissen, während die Baggerräder im dicken Morast durchdrehen. Die gerade angelieferte Erle am Haken, zieht es Baum und Bagger bedrohlich im abschüssigen Uferbereich an den Teich. Doch: Alles im Griff. Der nächste Ballen schafft es in den Boden und schließt ein weiteres Stück Lücke, um die Anwohner in den Sommermonaten so laut aufgeschrien hatten, als es den Verlust der „grünen Wand“ zu beklagen gab. Urwüchsiger Baumbestand, der dem Park im Südenstadtteil doch sein Markenzeichen gegeben hatte. Und plötzlich – alles weg.

Die Bäume kommen... Foto: Ulrich Gösmann

„Das wird wieder eine grüne Wand“, versichert Jörg Pieconkowski – und zählt auf: Flügelnuss, Trauerweide, Erle, Linde und Ahorn. Ein bunter Mix aus 27 Solitärbäumen und einem Stammumfang von jetzt schon 40 Zentimetern. Bewusst so groß gewählt. „Das bringt einen zeitlichen Vorsprung von ungefähr zehn Jahren“, konkretisiert der Stadtgärtner. Bis zu 20 Meter sollen sich die Anpflanzungen am neu modellierten Ufer in die Höhe strecken. Ein grüner Saum aus 70 Sträuchern wie Feldahorn, Schneeball und Forsythie setzt die Linie Richtung Ausgang weiter fort.

Es grünt auf dem Bolzplatz. Foto: Ulrich Gösmann

Bereits im Spätsommer war an vielen Stellen das Grün zurückgekehrt, im Herbst auch auf dem Bolzplatz, wo das Gras inzwischen flächendeckend sprießt. Einzig ein schmaler Pfad auf nördlicher Parkseite liegt blank. Freigetreten von Gassigängern, die auf ihre große Runde nicht verzichten wollten und sie augenscheinlich fleißig nutzen.

Ahlens Grünflächenchef sieht die Umgestaltung der Anlage an diesem Montag abgeschlossen. 250 000 Euro Fördersumme seien voll ausgeschöpft. Die Neuanpflanzungen würden jetzt aus dem Grünflächenetat bestritten. Welche Spuren der trockene Sommer in Ahlens Grünanlagen insgesamt hinterlässt, vermag Jörg Pieconkowski noch nicht abzuschätzen. „Das werden wir erst beim Austrieb im Frühjahr sehen.“ Einige Pflanzen wie der Rhododendron im Sidney-Hinds-Park lassen aber schon jetzt deutlich erkennen, dass sie mit der Dauerhitze überfordert waren und wohl nicht mehr zu retten sind.