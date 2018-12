Eisige Temperaturen in den frühen Morgenstunden führten am Dienstag zur Bildung von Glatteis. Dieses war offenbar auch die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich um 6.25 Uhr zwischen Vorhelm und Enniger, auf der Kreisstraße 6 in Richtung Neubeckum, ereignete.

Eine 33-Jährige aus Ennigerloh war dort mit ihrem Pkw unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Dabei, so die Polizei, geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Beckumers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte das Auto der 33-Jährigen in den angrenzenden Straßengraben. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht.

Rettungskräfte, die unter anderem aus Ahlen angerückt waren, brachten sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 25 400 Euro.