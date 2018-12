Projektende löst „Bedrückung“ aus

Wenn nach dem „Kompetenznetz Angehörigenunterstützung und Pflegeberatung“ (KoNAP) gefragt wird, werden die meisten wohl mit den Schultern zucken. Denn das Team, das seit zwei Jahren unter dem Dach des Vereins Alter und Soziales an der Wilhelmstraße aktiv ist, arbeitet in erster Linie etwas im Verborgenen und nicht direkt mit den Angehörigen pflegebedürftiger Menschen.

KoNAP, ein Projekt des NRW-Gesundheitsministeriums, der Landespflegekassen und des Verbands der Privaten Krankenversicherungen, hat in den vergangenen 24 Monaten beispielsweise Daten gesammelt und daraus das Online-Portal pflegewegweiser-nrw.de ins Leben gerufen. Das Team hat zudem eine landesweite Hotline für Ratsuchende zur Vermittlung an Pflegeberatungsstellen installiert und nicht zuletzt Weiter- und Fortbildungen für Pflegeberater angeboten.

Jetzt aber läuten Teamleiterin Karin Buddendick, Martina Romeike, Leon Hellermann und Martin Kamps als Projektkoordinator vom Verein Alter und Soziales den Abschied ein. Zum 31. Dezember sollte KoNAP nämlich auslaufen.

Sollte. Die Mitarbeiter in Ahlen, die für den gesamten Regierungsbezirk Münster zuständig sind, und weitere Kollegen aus Nordrhein-Westfalen haben durch viel Engagement eine Verlängerung um zwei Monate erreicht, damit die bisher geleistete Arbeit weitergegeben werden kann. „Ab Juli soll es dann einen neuen Aufgabenbereich mit dem Arbeitstitel Servicestellen Alter und Pflege geben“, kündigt Martin Kamps an, der das Ende von KoNAP als „aus Trägersicht bedrückend“ bewertet. Die kommende zwei Monate nutze man, um die Vorarbeiten für diesen Übergang zu leisten. Die Servicestelle Alter und Pflege werde dann aller Voraussicht nach dem ebenfalls an der Wilhelmstraße ansässigen Demenzservicezentrum angegliedert.

„Das Gute für Ahlen“, schiebt Martin Kamps hinterher: „Der Standort ist weiter gestärkt worden.“ Das gute Renommee Ahlens in Bezug auf Pflegeprojekte und -beratung könne auch in Zukunft nur von Nutzen sein. Und der Verein Alter und Soziales habe einmal mehr seine Position gefestigt.

Lobende Worte für den Standort Ahlen hat auch Karin Buddendick: „Die kurzen Wege haben vieles vereinfacht.“ Und das meint sie nicht nur örtlich, sondern auch in Bezug auf die gute Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote in der Stadt. Die Infoveranstaltungen, die KoNAP hier angeboten habe, seien durchweg gut angenommen worden.