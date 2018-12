Glatteis im Kreisgebiet – und auf der L 547 dampft die Fahrbahn. Am Dienstagmorgen rollen die Walzen ein zweites Mal den Hang hinauf. Diesmal, um den Binder zu festigen. Am Vortag hatten sie die Tragschicht auf den mit Mörtel verstärkten Schotter gepresst. So zügig hätte es auch an diesem Mittwoch mit der Decke weitergehen sollen, um die außerstädtische Dolberger Straße endlich wieder in den Verkehr zu bringen. Wenn nicht – neue Negativnachricht am Mittag – die Mischanlage ausgefallen wäre.

„Wir werden am Mittwoch mit dem Binder weitermachen müssen“, bedauert Sandra Beermann, Sprecherin des Landsbetriebs Straßen.NRW, die Panne, mit der niemand gerechnet habe. Eigentlich waren die Blicke aufs Wetter gerichtet. Denn vom Frost sollte abhängig gemacht werden, wie es am Mittwoch überhaupt weitergehen konnte. Und nun? „Wenn alles mitspielt, werden wir am nächsten Montag die Deckschicht auftragen, um vor Weihnachten alles wieder freizugeben“, so Beermann. Doch sicher ist das nicht. Einzig der Abschnitt „Im Hövenerort“ und „Im Holt“ ist komplett asphaltiert. Freigabe aber erst in einem Stück – und wenn Farbe drauf ist. Diesbezüglich erlaubt das Wetter ge­genwärtig nur eine provisorische Freigabemarkierung. Die endgültige muss wohl noch bis zum Frühjahr warten.

da rollten die walzen noch... Foto: Ulrich Gösmann

Eigentlich hatte der Verkehr schon Mitte November wieder rollen sollen. Die Verzögerungen summieren sich schon jetzt auf fünf Wochen – günstigstenfalls!