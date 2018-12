E-Säule spendet jetzt auch in „Mexiko“ Energie

Die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen für E-Autos erhöht sich in Ahlen weiter. Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz von Bussmanns Barbara-Apotheke und der Arztpraxis Stefanie Franke an der Gemmericher Straße der fünfte Standort eingeweiht. Insgesamt sind es nun sechs Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten, in der die Stadtwerke Ahlen als Ladesäulenbetreiber kostenlos Strom zum Aufladen anbieten.

22 Kilowatt Ladeleistung hat die neue Ladestation, die sich auf dem Parkplatz hinter der Sparkassenfiliale befindet. „Das ist völlig ausreichend für E-Fahrzeuge, die hier unterwegs sind“, weiß Marco Kißler, stellvertretender Vertriebsleiter der Stadtwerke, aus Erfahrung. Auch die neuen Ladesäulen sind dem innogy-Verbund angegliedert und haben die genormten Typ-2-Stecker.

„Wir hatten den Parkplatz sowieso neugestaltet“, kam Apotheker Matthias Bußmann auf die Idee, dort dann auch gleich eine Ladesäule für zwei Stellplätze einzurichten. Er selbst fährt seit dem Sommer einen E-Smart und ist begeistert. „Man bekommt in einem E-Auto mehr Bewegung, weil man dort parkt, wo eine Ladesäule steht“, nennt er einen Nebeneffekt. Und als Apotheker müsse er es doch gut finden, wenn Menschen sich mehr bewegen. Natürlich habe er auch im Kopf gehabt, seinen Kunden und den Patienten der Arztpraxis von Stefanie Franke einen zusätzlichen Service zu bieten. Allerdings sei die Ladesäule auch rund um die Uhr zugänglich.

„Es ist die erste geförderte Ladesäule“, verweist Thorsten Hatton, Vertriebsleiter der Stadtwerke auf eine Besonderheit der neuen Säule. Das Land NRW hat mit seinem Förderprogramm „Progress NRW“ 50 Prozent der Kosten mitfinanziert. Bedingung dafür war, dass die Fahrzeuge dort ausschließlich mit Ökostrom betankt werden. Die Stadtwerke sind bei diesem Projekt nicht nur Ladesäulenbetreiber, sondern waren unterstützend beim Förderantrag tätig.

Die Anzahl der derzeit sechs vorhandenen Ladesäulen soll weiter kontinuierlich ausgebaut werden, verspricht Hatton: „Wir sind dabei, noch weitere Ladesäulen in Ahlen zu installieren“.