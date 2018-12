Bei diesen Werken lohnt ein zweiter Blick

Es war ein aufregendes Jahr im Kunstverein, ein lautes Jahr. Man denke nur an die Resonanz, die die 68er-Ausstellung mit dem vergoldeten Schamhaar eines Rainer Langhans hervorrief. Vereinsvorsitzender Gerd Buller erinnert daran, als er am Mittwoch gemeinsam mit jenen am Tisch sitzt, die das Jahr 2018 in der Stadt-Galerie beschließen: Studierende der Kunstakademie Münster nämlich, die sich einem ganz klassischen, aber nicht weniger aufregendem Genre widmen: der Malerei.

„Malerei 18“ ist die Ausstellung betitelt, die Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr eröffnet wird. Gezeigt werden Werke von Salomé Berger, Charlotte Frevel, Lara Kaiser und Jona Sliwka, vier junge Kunstschaffende die beim Semesterrundgang eine fachkundige Jury überzeugten.

Professor Ferdinand Ullrich zum Beispiel, der erklärt, dass die Ausstellung zum Wandern bestimmt ist: „Es geht darum, die Positionen in Westfalen zu zeigen – von Minden bis Siegen.“ Der künstlerische Leiter des Kunstvereins, Ruppe Koselleck, pflege ja gute Kontakte zur Kunstakademie Münster, da habe er bei dieser Gelegenheit gleich zugegriffen und die Malerei nach Ahlen geholt-

Ullrichs Jurykollege, Professor Erich Franz, bricht eine Lanze für die Kunstform als solche: „Seit 100 Jahren wird die Malerei totgesagt. Genau das ist ihre Stärke“, sagt der Kunsthistoriker: Malerei sei eben nie die Malerei „von gestern“.

Und in der Tat: Die Malerei der drei Künstlerinnen und des Künstlers verbindet sich mit Elementen des Hier und Jetzt. Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Technik.

Charlotte Frevel beispielsweise nutzt Fotografien als Grundlage, schafft collageartig neue Bilder mit knalliger Window Color und lässt das Auge des Betrachters nach immer neuen Details suchen.

Jona Sliwka missachte, so Professor Ferdinand Ullrich, jede akademische Vorgabe, um seine körperlichen Formen ganz präzise unpräzise erscheinen zu lassen.

Präzision hingegen springt aus den Bildern von Lara Kaiser. Ihre fast schon intimen Matratzen- und Bettzeugdarstellungen zeigen jede kleine Falte im Kissen. Und doch sind es dann die Farben, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Salomé Berger widmet sich in ihren Werken dem Wasser und dem Raum, ihre Garten- und Poolszenen sind allerdings nur auf den ersten Blick idyllisch.

Zur Eröffnung am Freitag sprechen Ruppe Koselleck und Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Einführung übernehmen die beiden Professoren Dr. Erich Franz und Dr. Ferdinand Ullrich.