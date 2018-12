BMA nimmt Maß: „Es passt nicht“

Die Ausführungen des Mobilitätsmanagers hat Martina Maury noch im Ohr: „Die Moltke­straße entspricht allen Anforderungen für das Radverkehrskonzept“, hatte David Knor kürzlich im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss gesagt – als Antwort auf eine kritische Anfrage der Bürgerlichen Mitte Ahlen (BMA).

Die Ratsfrau wollte es jetzt genau wissen – und machte sich im Namen der BMA mit Maßband und Bleistift zur Moltkestraße auf. Ihr Ergebnis: „Es passt tatsächlich nicht.“ Engstellen seien nicht nur gefühlt vorhanden, wie es im Ausschuss indirekt hieß, sondern messbar. „Die Fahrbahn vor der Sparkassen-Hauptstelle sollte nach den Richtlinien 2,90 Meter breit sein“, erinnert sich Maury an Knors Grafik. „Die Regenrinne, die für den Verkehr optisch als Fahrbahnbegrenzung gilt, wird aber einfach mitgezählt. Um die fehlenden 45 Zentimeter zu erreichen, wurden daneben mehrere weiße Steine in die Parkflächen gepflastert, denen im Alltag niemand Beachtung schenkt.“ Die Kommunalpolitikerin deutet auf die Pkw-Reihe: „Da steht niemand richtig. Alle parken, wie sie es von anderen Stellen in der Innenstadt gewohnt sind, unmittelbar an der Rinnen-Kante.“ Angesichts der geparkten Autos müsse der fließende Verkehr also Abstand halten und nach links ausweichen. Nachgemessen ergebe sich da eine exakte Fahrbahnbreite von nur auf 2,46 Metern.

Geparkte Fahrzeuge zwingen zum Überfahren des Rad-Schutzstreifens. Foto: Christian Wolff

„Kein Wunder, dass nicht nur SUVs und Busse, sondern auch Kleinwagen ständig den Schutzstreifen überfahren müssen“, erklärt Maury und will damit belegen, dass es mit reiner Rücksichtnahme, die Befürworter des Radverkehrskonzepts als Argument anführen, nicht getan sei. „Selbst wenn ich langsam wie eine Schnecke durch die Moltkestraße schlurfe, ist und bleibt es an einigen Stellen zu eng für gegenläufigen Radverkehr.“

Ein Fazit des Ortstermins ist für die Ahlenerin, dass seit der Umgestaltung vermeidbare Probleme vorhanden sind. „Wenn es für Radfahrer besser würde, wie das Konzept impliziert, wäre ja alles in Ordnung. Aber hier wird auf Biegen und Brechen etwas umgesetzt, was an dieser Stelle einfach nicht funktioniert.“ Auch, weil die Moltkestraße eine deutlich wichtigere Achse sei als etwa Wallstraße oder Nordenmauer, wo das neue Konzept offenbar funktioniere, so Maury.

Eine Öffnung von Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr komme für die BMA nur dann in Betracht, wenn ausreichende Ausweichmöglichkeiten für die Radfahrer vorhanden seien. „Das ist aber insbesondere bei entgegenkommenden Lastkraftwagen als auch Bussen nicht der Fall, wenn schon normale Pkw gezwungen sind, über den Schutzstreifen zu fahren“, sagt Martina Maury.

Vor der Sparkassen-Hauptstelle wird mit der Fahrbahnbreite „gemogelt“. Foto: Christian Wolff

Nach Nummer IV der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) kommt die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung nur dann in Betracht, wenn nach der flächenhaften Radverkehrsplanung die Benutzung der bestimmten Straßenstrecke innerorts erforderlich ist. „Daran fehlt es an der Moltkestraße bereits, da die deutlich breitere Bismarckstraße ca. 50 Meter parallel in Gegenrichtung verläuft“, betont die BMA-Ratsfrau.