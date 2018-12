Als Ursache der starken Rauchentwicklung stellte sich jedoch ein vergessenes Essen auf dem Herd heraus. Die Wohnung wurde belüftet. Die sechs Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten haben, wurden notärztlich auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht. Der Transport in ein Krankenhaus war jedoch in keinem Fall erforderlich.

Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr aufgefordert, die Wohnung weiterhin intensiv zu belüften. Der Einsatz war um 6.30 Uhr nach 30 Minuten beendet.