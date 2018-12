Anne Leber stimmte hierzulande populäre Weihnachtslieder an und hatte sogar einen Weihnachts-Rap mitgebracht. Alle sangen mit, egal welcher Herkunft oder Konfession. Was Laina Remer, Sprecherin des Organisationsteams, schon in ihrer Begrüßung besonders betonte: „Ob ihr in christlicher oder anderer Tradition das Weihnachtsfest feiert – wichtig ist der Respekt voreinander.“ Da sei es schließlich auch egal, ob mit oder ohne Weihnachtsbaum gefeiert werde, ob selbst gebackene „deutsche“ Plätzchen gegessen würden oder arabisches Maamoul-Griesgebäck. Für alle Menschen in diesem Land gelte, dass sie das Glück hätten, in einer freien Gesellschaft zu leben, in der sie ihre Kultur und Tradition frei ausleben können.

Laina Remer nahm die Feier zum Jahresabschluss zum Anlass, ihrem Organisationsteam und allen Unterstützern des Internationalen Frauenfrühstücks zu danken. Den Dank in Form von Blumengeschenken in Richtung des Organisationsteams ließen sich aber auch Angelika Knöpker als Vertreterin des Fördervereins für Flüchtlinge Ahlen und Anne Leber nicht nehmen.

Einen ersten Blick auf das Programm des kommenden Jahres gab es dann auch schon. „Steht auf, wir feiern im Februar unser fünfjähriges Jubiläum“, hielt Sabine Knauer begeisternd die zweifellos wichtigste Ankündigung bereit. Die Feier findet am dritten Samstag im Februar im Saal der fbs statt, dann allerdings erst ab 18 Uhr in Form eines Gala-Abends. Der „Dresscode“ sieht dem entsprechend Abendkleid oder auch traditionelle Kleidung vor. Wie üblich bringen die Besucherinnen wieder Essen für das Buffet mit, der Eintritt beträgt fünf Euro. Um Anmeldung wird gebeten. Die ist entweder bei der fbs unter Telefon 91 23 10 oder bei Laina Remer unter 01 51 / 28 26 11 39 möglich.

Eine große Tombola, für die sowohl Unternehmen wie auch Privatpersonen gespendet hatten, rundeten die Feier ab. Für die Kinder hatte das Organisationsteam wieder die Zauberin Nicole Reinhard eingeladen.