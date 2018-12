Weihnachtsklassiker treffen Filmmusik

Dirigent Norbert Hennenberg hatte wieder eine bunte Mischung aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern zusammengestellt, bei denen zum Teil das Publikum zum Mitsingen eingeladen war.

Wieder einmal war die Kirche mit Kerzenschein und rot-blauer Illumination stimmungsvoll hergerichtet und wieder einmal war das Gotteshaus bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt; einigen Besuchern blieb nur ein Stehplatz. Schon am Nachmittag ließen sich einige von ihnen im Pfarrheim auf das Konzert einstimmen, wo die Bläser AG und der Blockflöten AG der Musikschule Beckum-Warendorf und des Musikvereins Vorhelm, die im Offenen Ganztagsbereich der Augustin-Wibbelt-Schule durchgeführt wird, zum Kaffeetrinken aufspielten.

Mit dem „Wachet auf!“ von Johann Sebastian Bach hatte sich das Blasorchester einen adventlichen Klassiker zum Konzertauftakt ausgesucht, ehe dann mit Jan de Haans‘ „Christmas Joy“ eines von mehreren Medleys folgte. Dazu gehörte auch Bert Appermonts „Crazy for Christmas“. „Da geht es wild zur Sache“, führte Norbert Hennenberg, der das Konzert auch moderierte, nicht zu Unrecht vorher auf das Stück ein. „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ war zwar nicht zum Mitsingen, dafür aber standen dort die Holzbläser im Vordergrund, allen voran Madita Brüggemann mit ihrem Solo auf der Bassklarinette.

Nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen durften traditionell die Konzertbesucher. Dazu eigneten sich die sich die altbekannten Lieder „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ sehr gut. Damit die 63 Musiker auch einmal verschnaufen konnten, las Lisa Rehbaum die Geschichte vom kleinen Schutzengel Gabriel vor, der aus einer Wolke fiel und dann auch gleich ein familiäres Weihnachtsfest bei den Menschen auf der Erde rettete.

Weihnachtskonzert des Musikvereins Vorhelm 1/4 Bis auf den letzten Platz besetzt war die St.-Pankratius-Kirche beim Weihnachtskonzert. Foto: Ralf Steinhorst

„Wir sind in diesem Jahr auch nah dran am aktuellen Kinoprogramm“, machte Norbert Hennenberg darauf aufmerksam, dass mit dem Potpouris aus „Mary Poppins“ und Astrid Lindgrens „Med Pippi och Emil“ gleich zwei Filmmusiken auf dem Programm standen. Wobei „Pippi“ für Pippi Langstrumpf und „Emil“ für Michel aus Lönneberga standen. „Stop the Cavalry“ von Jona Lewie, dass sich im Laufe der Jahre vom Antikriegs- zum Weihnachtslied entwickelt hat, vervollständigte die Popkategorie des Konzerts.

Dem Publikum gefiel es, stehende Ovationen waren der Lohn für das Orchester. „Sie sitzen wieder. Sie denken, es kommt bestimmt noch etwas“, reagierte Norbert Hennenberg verschmitzt, um vor der Zugabe von „White Chrstmas“ noch um Spenden für die Anschaffung neuer Sweater-Jacken für das Jugendblasorchesters zu bitten. Dem folgte noch der Hinweis auf das Frühjahrskonzert des Blasorchesters am 30. März um 19 Uhr in der Stadthalle. Dafür ist der Vorverkauf nun angelaufen; Karten sind bei den Orchestermitgliedern und bekannten Vorverkaufsstellen für 12 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder erhältlich.

