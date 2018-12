Als einzige Deutsche wurde die gebürtige Ahlenerin ins All-Star-Team der Frauen-Europameisterschaft in Frankreich gewählt. „Ich beglückwünsche Sie von Herzen zu dieser bedeutenden Auszeichnung“, schrieb Berger der 22-Jährigen, die lange Jahre in weiblichen Teams der Ahlener SG gespielt hat. Der Titel möge „Bestätigung für hart erarbeitete Leistung und zugleich Ansporn für die weitere Karriere sein“, so der Bürgermeister.

Stolle, die heute als Rückraumspielerin in Diensten des Thüringer HC Erfurt steht, sei „ein tadelloses Vorbild für viele junge Mädchen und Frauen, die in den Ahlener Vereinen mit Ehrgeiz und Freude Handball spielen.“ Mit großer Begeisterung und Aufmerksamkeit verfolge er die Entwicklung der talentierten Handballerin, die im Oktober 2016 ihr Debüt in der Frauen-A-Nationalmannschaft gab. Berger würde sich freuen, Stolle schon bald mit der Nationalmannschaft in Ahlen spielen zu sehen.

Der europäische Handballverband EHF gab die neun Spielerinnen aus neun Ländern am Sonntag vor den Medaillenspielen in Paris bekannt. Die Wahl wurde sowohl von Fans als auch EHF-Experten durchgeführt. Neben Linkshänderin Stolle waren aus deutscher Sicht noch Emily Bölk und Julia Behnke nominiert gewesen. Beste Turnierspielerin wurde die Russin Anna Vyakhireva.