So darf er wachsen

Den Glühwein, den Stadtmarketingmanager Carlo Pinnschmidt am späten Dienstagnachmittag anbietet, nehmen alle gerne. Denn es ist der letzte auf dem Ahlener Advent 2018. „Morgen wird abgebaut“, sagt WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch, der gemeinsam mit Pro-Ahlen-Vorsitzendem Peter Schmidt die Sponsoren zu einem Dankeschön-Treffen eingeladen hat.

Die sind sich einig, dass der Budenzauber auf dem neugestalteten Marktplatz ganz besonderes Flair hatte. „Das neue Konzept ist gut angekommen“, bilanziert Jörg Hakenesch und spricht allen Unterstützern seinen Dank für ihren Einsatz aus. Er freue sich schon jetzt auf den Advent 2019.

Dass der Markt rechtzeitig für den Ahlener Advent fertig werde, habe er zwar gehofft, aber fast nicht geglaubt, schmunzelt Peter Schmidt, der seinem Vorredner nur zustimmen kann: Es habe jede Menge positive Resonanz auf die Neugestaltung gegeben. Und: „Dank unserer kleinen Posse hier, kamen auch viele Besucher von außerhalb“, kann der Pro-Ahlen-Vorsitzende dem Kugelstreit jetzt auch was Gutes abgewinnen.

Pro-Ahlen-Vorstandsmitglied Carsten Heitfeld gibt offen zu: „Das Partyzelt hat mir überhaupt nicht gefehlt.“ Die Eisstockbahn sei auch in dem kleinen Zelt gut angenommen worden. Man könne aber vielleicht mal darüber nachdenken, angegliedert an die Bahn mehr Platz zum Unterstellen zu schaffen. Mehr Unterstände, eventuell eine zeitliche Ausdehnung – darüber sei man immer im Gespräch, erklärt Peter Schmidt: Der Ahlener Advent könne jetzt ja langsam wachsen.

Noch-BAS-Boss Christian Weirowski hatte zum letzten Mal die Organisation der Eisstockmeisterschaft unter seinen Fittichen und freut sich, dass die Bahn bis zum vorletzten Tag bespielt wurde.

Abschließend verweist Jörg Hakenesch noch darauf, dass mit den Sponsorengeldern auch in diesem Jahr wieder Projekte in der Stadt gefördert werden: „Schulprojekte, Vereine, Institutionen, Verbände können sich bei uns melden“, lädt er ein, sich für bestimmte Vorhaben per Mail an stadtmarketing@stadt.ahlen.de für eine Förderung zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar.