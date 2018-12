Der Ortsteil Dolberg könnte sich in Sachen Glasfasernetzausbau sehr bald „Vorreiter der Region“ nennen. Bis zum Stichtag 17. Dezember wurde die erforderliche Marktdurchdringung über 40 Prozent nur ganz knapp verfehlt.

36 Prozent aller Dolberger Mieter, Vermieter, Eigentümer und Gewerbetreibende entschieden sich bislang für einen immobilieneigenen Glasfaseranschluss. Die Stadtwerke Ahlen als Investor in die neue Infrastruktur zeigen sich am Dienstag in einer Pressemitteilung mehr als optimistisch, die letzten benötigten vier Prozentpunkte noch zu erreichen. Daher verlängern sie gemeinsam mit ihrem Beteiligungsunternehmen HeLi Net Telekommunikation die Nachfragebündelung in Dolberg bis Donnerstag, 31. Januar 2019.

Die Netzplaner der beiden Unternehmen nahmen im Zuge der Nachfragebündelung einen neuen Zuschnitt des Bereichs vor, in dem das Glasfasernetz gebaut werden soll. „Während es in vielen Bereichen Dolbergs eine starke Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen gibt, liegen uns aus wenigen Arealen kaum bis gar keine Aufträge vor“, resümiert Stadtwerke-Chef Hans Jürgen Tröger. Jene Straßen entfallen aus dem sogenannten aktuellen Cluster-Zuschnitt. Zugleich ziehen die Netzplaner nun den Ausbau der Straßenzüge in Betracht, die vorher nicht berücksichtigt worden waren. Grund dafür sei der Einsatz jener Einwohner, die ihr Interesse an der Glasfaser via einer eigenen Interessentenliste mitgeteilt hätten.

Sämtliche Konditionen bleiben in der Verlängerung der Nachfragebündelung bis 31. Januar 2019 bestehen:

► Den Anschluss an das Glasfasernetz gibt es kostenneutral (normalerweise fällt dieser mit mindestens 990 Euro zu Buche).

► Kunden der Stadtwerke Ahlen erhalten bei Glasfaser-Auftrag eine Strom-Gutschrift über 400 Kilowattstunden Strom über die zweijährige Laufzeit.

► Den günstigsten glasfaserbasierten Tarif gibt es für durchschnittlich 34,95 Euro pro Monat inklusive Internet- und Telefonflatrate.

► Der Glasfaser-Tarif wird erst mit Ablauf des bisherigen Telekommunikationsvertrags aktiviert, sodass Kunden keine doppelten Kosten entstehen, wie es abschließend heißt.

Weiterhin werden die Berater der HeLi Net persönlich im Informationsshop im Rewe-Markt Schürbüscher und auch telefonisch unter der Nummer 8 74 20 20 für Fragen zur Verfügung stehen.