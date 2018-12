Kuchenbacken mit dem Bischof

Hände waschen, Schürze umbinden und los geht’s: Als Gast beim Projekt „Kochen mit Entscheidern“ in der Overbergschule greift Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in dieser Woche beherzt zu den Küchengeräten. Was es geben soll, darüber klären ihn die neun Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgruppe auf: „Eine Tarta de Santiago, einen traditionellen, spanischen Mandelkuchen – dekoriert mit dem Jakobskreuz.“ Ein Kuchen, an dem Pilger des Jakobsweges nur schwer vorbeikommen. Lehrerin Simona Kolbow schmunzelt und erklärt: „Wir kochen und backen immer thematisch – abgestimmt auf unseren jeweiligen Gast.“

Seit Beginn des Schuljahres läuft die Aktion, mit der die Lehrerin einen Ideenwettbewerb gewonnen hat und für die Umsetzung finanziell von dem bundesweiten Projekt „Openion – Bildung für eine starke Demokratie“ unterstützt wird. Die Idee: Prominente Gäste wie Politiker, Musiker, Firmenchefs, Autoren und Vertreter der Kirche besuchen den Hauswirtschaftsunterricht und kochen und essen gemeinsam mit den Schülern. Denn: „In der Küche finden die besten Partys statt“, sagt Simona Kolbow lachend. Darum war sie überzeugt, dass ihr Konzept aufgehen wird: In entspannter Atmosphäre sollen sich Schüler und Entscheider darüber austauschen, was ein gutes Zusammenleben ausmacht. So lernen sie Menschen aus ihrer Umgebung kennen, die sich aktiv für ein demokratisches Miteinander einsetzen.

Weihbischof Zekorn kennen die meisten Schüler nur aus der Zeitung oder haben ihn bei ihrer Firmung erlebt. So wie Tobias, dem der Weihbischof vor einem Jahr in Ennigerloh das Sakrament gespendet hat. „Ich bin etwas größer als Sie mit Mitra“, erinnert sich der 1,93 Meter große Jugendliche mit einem Lachen. Für ihn und seine Mitschüler ist es etwas Besonderes, neben dem Geistlichen am Herd zu stehen und ihn als „ganz normalen Menschen“ zu erleben.

Spanischer Mandelkuchen mit dem Jakobskreuz.

Alle helfen, den Teig zu mischen. Weihbischof Zekorn, der in der Zwischenzeit Unterstützung von den Pfarrern Ludger Kaulig und Willi Stroband bekommen hat, schlägt die Eier auf und fettet die Backform ein. „Das macht ihr nicht zum ersten Mal“, staunt der Weihbischof über die geübten Handgriffe seiner Teamkollegen Pia und Richard. Wie ihre Mitschüler stehen die beiden auch zu Hause gerne am Herd und probieren neue Rezepte aus.

Den Mandelkuchen aber machen sie zum ersten Mal. Genauso wie Weihbischof Zekorn, der den Jakobsweg nach Santiago de Compostela schon gepilgert ist. Mit dem Pilgern kennen sich die Ahlener Schüler ebenfalls aus, schließlich ist der Kreis Warendorf eng mit dem Thema Wallfahrt verbunden. „Telgte“ und „Stromberg“ wissen sie, sind weitere Wallfahrtsorte. Einige von ihnen sind schon dort gewesen und berichten beim gemeinsamen Kuchenessen von ihren Eindrücken.

Der Bischof im Element.

Während die Schüler schon anfangen zu spülen, füllt der Weihbischof noch schnell eine Kochbuch-Seite aus. Zum Ende des Projektes im Sommer 2019 wird daraus ein „Kochbuch der Demokratie“ erstellt. Und weil bald Weihnachten vor der Tür steht, hat Dr. Stefan Zekorn für jeden Schüler noch etwas mitgebracht: Eine Karte mit einer Krippenabbildung. „So bekommt Weihnachten auch einen Platz in Eurem Zimmer“, sagt der Gast.