Jeder zweite Fahrer fehlt: Säcke bleiben liegen

Das kreisweite Pro­blem ist auch ein Ahlener. Entsorger Borchers gehen auf den letzten Metern seiner gelben Sackabfuhr die Fahrer aus. „Die Hälfte ist krank. An der desolaten Situation hat sich nichts geändert“, bedauert Geschäftsführer Bernhard Strotmeier am Mittwochvormittag auf Redaktionsanfrage. Was innerhalb von 24 Stunden nicht abgeholt worden sei, bleibe liegen. Danach ist Borchers mit Ahlen durch. Stenau übernimmt – ab Januar.

Die kreisweite Devise gilt auch für Ahlen: „Wir versuchen, die Innenstädte sauber zu kriegen“, so Strotmeier. Was am Dienstag nicht ganz gelang. Der Bezirk sei nur teils geschafft worden. Und jetzt? „Wir fahren heute im Zentrum nach.“ Ob der Mittwochsbezirk komplett geschafft wird, ist am Vormittag noch nicht klar. Dann könnte es sein, dass am Donnerstag kein goldgelber Müllwagen mehr kommt. Gleiches gilt für Donnerstag und Freitag.

Das Problem verschärfen die Festtage. Das Unternehmen muss am Samstag Bezirke vorfahren. Wäre nicht Weihnachten, hätte der sonst freie Abfuhrtag für Nachtouren genutzt werden können. Borchers Bitte an die Bürger: „Uns 24 Stunden Zeit geben.“ Und danach die Säcke bitte wieder reinholen, sollten sie immer noch liegen. Immerhin sind von acht Fahrzeugen nur noch vier im Rennen.

Die Ahlener nehmen es anscheinend gelassen. Die Zahl der Anrufer habe nach dem Bericht am Mittwoch auf unserer Kreisseite deutlich nachgelassen, sagt Bernhard Strotmeier. „Die Leute sind informiert.“

Das dreijährige Gastspiel in Ahlen, das für die Goldgelben nur ein kurzes bleiben sollte, sieht der Entsorgungschef aus Borken durchweg positiv: „Es ist sehr gut gelaufen.“ Was auch für die Verteilung der gelben Säcke gelte. Einspruch will er so nicht gelten lassen. „Wenn am Freitag zwei Paletten angeliefert werden und am Montag heißt es schon wieder: Es gibt keine mehr. Dann stimmt da was Grundsätzliches nicht.“ Immerhin seien die Engpässe nicht so dramatisch gewesen, wie beim Vorgänger, der ab Januar in Ahlen wieder übernimmt.

Stadt Ahlen drängt auf eine schnelle Lösung

Die Stadt will die Abfuhrausfälle nicht kritiklos hinnehmen. Reaktion am Mittag auf Redaktionsanfrage aus dem Rathaus:

„Es ist eine sehr unangenehme Lage, in die die Firma Borchers Bürgerinnen und Bürger mit ihrer angekündigten Leistungsverweigerung gebracht hat“, meldet sich Stadtsprecher Frank Merschhaus zu Wort. „Gegenwärtig laufen auf Hochtouren Bemühungen, eine praktikable Lösung zu finden. Niemand kann wollen, dass jemand über die Feiertage auf Wertstoffsäcken sitzen bleibt, nur weil der verantwortliche Entsorger seinen Pflichten nicht nachkommt.“ Am Abend werde es ein Gespräch geben, in dem die Stadt Ahlen von Borchers erfahre, in welchen Bezirken Säcke über die Feiertage liegen zu bleiben drohen. Die Ahlener Umweltbetriebe hätten sich bereiterklärt zu prüfen, ob gegebenenfalls im Zusammenspiel mit Dritten die ausfallenden Touren bedient werden können. Dabei sei die städtische Müllabfuhr derzeit selbst gezwungen, personelle und technische Ausfälle zu kompensieren, um ihre eigene Leistung in vollem Umfang zu erbringen. Merschhaus: „Sie wird dennoch alles Menschenmögliche unternehmen und daran mitwirken, diese Situation zu beheben.“ Nach Informationen unserer Zeitung hat die Stadt auch mit Entsorger Stenau Kontakt aufgenommen, der die Borchers-Bezirke ab Januar wieder übernimmt.

Ein Hinweis noch aus dem Rathaus: Wertstoffsäcke können auch am Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße entsorgt werden, wo ein Presscontainer für gelbe Säcke in Betrieb ist. Der werde bereits fleißig genutzt.