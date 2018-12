In Sackwochen kommt Stenau fünfmal

Der neue Abfallkalender der Ahlener Umweltbetriebe liegt ab sofort an den bekannten Ausgabestellen bereit. Auch im Internet auf der Homepage der Stadt Ahlen können Haushalte unter www.ahlen.de nachlesen, wann und in welchem Turnus die Abfälle ab Januar abgefahren werden. Hinweise gibt er ebenso zu Sperrmüll, Altkleidern, Glas oder Sondermüll mit Informationen, wo und wann diese Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Selbstverständlich fehle auch nicht die Liste der Stellen, an denen es gelbe Wertstoffsäcke sowie die städtischen Abfall- und Bioabfallsäcke gibt, heißt es aus dem Rathaus. In der „Ahlen App“ sind die Termine für das kommende Jahr zu finden unter „Services – PDF Media Center – Abfuhrkalender 2019“.

Neu in 2019 ist nicht nur, dass die Umweltbetriebe in einigen Straßen den Abfall mit einem Seitenlader abholen werden. Die betroffenen Haushalte werden gegenwärtig per Briefwurf darüber informiert. Auch der Entsorger der gelben Säcke wechselt – wie berichtet – und mit ihm der Abfuhrrhythmus. Im Auftrag der Firma Tönsmeier, die für die Versorgung und Sammlung der gelben Säcke verantwortlich ist, holt Entsorger Stenau die Wertstoffsäcke nicht mehr nur an drei Tagen in der Woche ab, sondern künftig in „Sackwochen“ von Montag bis Freitag. Die Bezirke und veränderten Abfuhrtage stehen im Abfallkalender.

„Zusätzliche Änderungen bei der Restmüll-, Bio- und Papierabfuhr gibt es gegenüber dem Jahr 2018 nicht“, sagt Einsatzleiter Michael Morisse von den Ahlener Umweltbetrieben. Bestimmte Abfälle, über die der Kalender Auskunft erteilt, können auch am Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.

Der Blick in den Abfallkalender lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Mit klugen Tipps zur Müllbeseitigung und Vermeidung von Abfällen ist der Kalender eine sinnvolle Haushaltshilfe. Das gilt auch für den „Tonnenticker“, die praktische App der Abfallwirtschaftsbetriebe des Kreises Warendorf. Der „Tonnenticker-pro“ enthält ab 1. Januar alle Abfuhrtermine und Sonderaktionen in verbesserter Form. Erhältlich ist der digitale Helfer im „App Store“ und bei „Google Play“.