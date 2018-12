Von Praktikum bis FSJ

Werner Messink ist zufrieden. „Endlich kommt Bewegung in den ganzen Komplex der Pflegeausbildung“, sagt der Pflegedirektor des St.-Franziskus-Hospitals. Er stellte am Dienstag, zusammen mit seiner Mitarbeiterin Marion Baune verschiedene Modelle vor, die es ermöglichen, in diesen umfang- und abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich hineinzuschnuppern. Zur Wahl stehen das Freiwillige Soziale Jahr, ein Praktikum im Rahmen der Fachoberschulausbildung oder gar das Duale Studium der Pflege.

„Die Arbeit mit Menschen gefällt mir und ich mag den engen Austausch mit den Kollegen. Das habe ich hier gefunden“, sagt Ali Alkarawi. Der 24-Jährige hat sein soziales Jahr fast abgeschlossen und festgestellt, dass er in der Pflege seine Zukunft sieht: „Die Bewerbung liegt bereits in der Krankenpflegeschule des Hauses.“ Ganz so sieht das Paula Nowak nicht. Die 17-Jährige hat ebenfalls das freiwillige Jahr absolviert. „Der medizinische Bereich ist sehr faszinierend, ich möchte medizinische Fachangestellte werden. Die Pflege ist nicht so meins“, hat sie erkannt.

Das ist für den Pflegedirektor auch ein wichtiger Gesichtspunkt. „Wir benötigen in allen Bereich Fachpersonal, ob als MFA oder in der direkten Pflege. Wichtig ist es einfach, seinen Weg zu erkennen“, findet Messink. Dabei erinnert er an seinen Werdegang, Denn der führte kurz in einen Umweg über die Industrie bis er seine Bestimmung in der Pflege fand. „Und heute sind die Möglichkeiten ungleich größer als damals“, betont Werner Messink.

So gebe es auch den Weg des Praktikums der Fachoberschule. „Es ist das Jahrespraktikum, das heißt von Montag bis Mittwoch in der Klinik, Donnerstag und Freitag ist Schule“, umreißt Marion Baune den üblichen Praktikumsablauf in der elften Klasse. Das läuft über das ganze Schuljahr. Nach einem weiteren Jahr an der Schule winkt dann das Fachabitur. Daraus ergeben sich zahlreiche weitere Studienmöglichkeiten. Die drei Hauptrichtungen sind die Pflegewissenschaften, Pflegepädagogik und schließlich auch das Pflegemanagement.

Aber schon zur Orientierung und für das gute Gefühl, etwas für die Gesellschaft zu tun, bietet sich das Freiwillige Soziale Jahr an. „Es ist unglaublich, wie viel man von den Menschen zurückbekommt. Dazu kommen noch eine Reihe von Vergünstigungen“, fügt Marion Baune an. Das Krankenhaus arbeitet mit zwei FSJ-Trägern – dem Roten Kreuz und dem Freiwilligendienst Münster – zusammen.

„Wer Interesse hat, sollte sich unbedingt bei uns melden“, lädt Werner Messink ein. Kontakt unter Telefon 85 86 09.