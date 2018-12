Mit dem Sack zum Recyclinghof

Autofahrer stehen am Donnerstag Schlange. Nicht nur für den weitsichtigen Weihnachtseinkauf, sondern für die selbst organisierte Sackentsorgung. Die einen haben am Vortag vergeblich auf Entsorger Borchers gewartet, andere wollen es gar nicht erst so weit kommen lassen. Weiße Weihnacht gerne, aber keine gelben – im Müll, der Wind und Wetter ausgeliefert ist.

Vor dem Eingangshäuschen der Ahlener Umweltbetriebe kann sich Ramona Rebbert den Fingerzeig Richtung Sackcontainer inzwischen schenken. Die Gelben blitzen um 9.30 Uhr weit sichtbar über den Rand. Ob das normal ist? Ist es nicht. „Sonst haben wir gerade mal halb so viel“, lässt die Empfangsdame vom städtischen Recyclinghof wissen. Ins Stop-and-Go der Anlieferungen klinkt sich das Telefon ein. Mit immer wieder gleichlautender Anfrage: „Können wir mit unseren Säcken vorbeikommen?“ Die meisten bleiben freundlich, aber nicht alle.

Der Nächste, bitte... Foto: Ulrich Gösmann

Ein Anwohner der Schuckertstraße nimmt‘s sportlich. Ob der Entsorger noch kommt, ist ihm egal. Am Morgen geht‘s mit Sack und Umweg in die Stadt. Klappe auf – und dann mit Schwung in den Container. Treffer! „Gar nicht erst ärgern“, ruft er rüber und lacht. Der Herr nach ihm legt nach. Er hat den Wagen randvoll.

Im Rathaus wird unterdessen beratschlagt, wie das Problem so kurz vor dem Fest noch zu lösen ist, nachdem Borchers den Ausfall der Hälfte seiner Fahrer beklagte (wir berichteten). Am Vorabend hatte es ein Gespräch mit dem Entsorger aus Borken gegeben, in dem sondiert werden sollte, welche Straßen bisher nicht angefahren wurden.

„ Zunächst jedoch besteht weiterhin die Erwartung, dass das Unternehmen seine Ankündigung erfüllt... Zunächst jedoch besteht weiterhin die Erwartung, dass das Unternehmen seine Ankündigung erfüllt... “ Stadtsprecher Frank Merschhaus

Und nun? Antwort am Nachmittag aus dem Rathaus: „Die Firma Borchers hat der Stadt Ahlen versichert, sehr bemüht zu sein, die noch ausliegenden gelben Wertstoffsäcke einzusammeln und damit ihrer vertraglichen Verpflichtung nachzukommen“, so Sprecher Frank Merschhaus. Für alle Fälle hätten die Ahlener Umweltbetriebe ein Team zusammengestellt, das am Freitag beziehungsweise Samstag kurzfristig einzuspringen in der Lage sei, sollte Bedarf sein. Merschhaus: „Zunächst jedoch besteht weiterhin die Erwartung, dass das Unternehmen seine Ankündigung erfüllt und die Situation selbst bereinigt.“