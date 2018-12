„Feel Fit“ ab Sommer am Start

Frühjahr hätte es ursprünglich werden sollen, Sommer wird‘s jetzt was mit dem „Feel Fit“, das den Hagebau-Leerstand im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld zu einem Fitnesspark umtrimmt. Das Genehmigungsverfahren habe auf den ersten entscheidenden Metern länger gedauert, als erwartet, erklären die, die jetzt einen siebenstelligen Betrag am Standort Ahlen investieren. Für die offizielle Schlüsselübergabe mit Vermieter Neuhaus reichte es dann aber doch noch vor Weihnachten. Seit Donnerstag, 10 Uhr, sind Susanne und Frank Langer neue Hausherren. Und mit ihnen Jörg Schäperklaus. Bauunternehmer, Sportsfreund und Vize-Mr. Universum 2007 im Classic Bodybuilding.

Draußen nieselt‘s, drinnen ist es duster. Und doch könnte die Stimmung beim Ortstermin im Hagebau, der seit sechs Jahren leer steht, kaum besser sein. Die Langers sind von ihrem „Feel Fit“ aus Werne herübergekommen. Erstes Pressefoto – mit Damen. Frank Langer stellt sie vor: Sabrina Brockmann, Fitness-Ökonomin und demnächst Studioleiterin. Und Lena General, eine von zehn aus dem Trainerstab, von denen sich einige Kollegen bereits am Stammsitz warmlaufen. „100 Mitglieder haben wir schon aus Ahlen unter Vertrag“, lässt Langer wissen. Zum kleinen Schnupperpreis nach Werne gelockt. Dann rechne sich auch der Sprit. Ab Januar werde die Werbetrommel richtig gerührt. Schließlich braucht Fläche Masse.

„ Unser ältestes Mitglied ist in Werne 92. Unser ältestes Mitglied ist in Werne 92. “ Susanne Langer

In Ahlen soll‘s zum Jahresstart losgehen – mit der Elektrik und all den Vorarbeiten, die Zeit kosten. „Anfang Februar“, konkretisiert der 52-Jährige, „fangen wir richtig an.“ Bis zum Sommer werden 2850 Qua­dratmeter Baumarkt auf dem 6500 Quadratmeter großen Gesamtareal Fitness-Großcenter, in den Nachbar Aldi zweimal passen würde. „Die Geräte sind schon bestellt“, schickt der Investor vorweg. Die entscheidenden Hürden im Genehmigungsverfahren seien genommen. Allen voran das große Thema Brandschutz, das allen Beteiligten am Herzen liege. Die weiteren Schritte – reine Formsache.

Die Glashäuser, die dem Kerngebäude noch anhaften, verschwinden. Die offene Unterstellhalle zwischen Hagebau und Aldi, in der die Baustoffe lagerten, bleibt als überdachter Parkplatz erhalten. Stellflächen soll‘s 200 geben, Parkplatzprobleme keine. Der Haupteingang positioniert sich hinten. Sportliche Zielgruppe sind Fitnessfreunde ab 14 Jahren aufwärts. „Unser ältestes Mitglied ist in Werne 92“, lässt Susanne Langer wissen. Die Osteopatin ist am Stammsitz mit eigener Praxis am Platz, „Feel Fit“ Nummer zwei steuert ihr Mann Frank demnächst in Ahlen. Die Sauna, hinter der im Sommer noch ein Fragezeichen stand, ist inzwischen gesetzt. Und auch ein großer Kursraum, in dem 150 Sportler bei Bodypump oder Strong by Zumba effektbegleitend ins Schwitzen kommen.