Glückwunsch zum 1000. Baby

56 Zentimeter groß und 3726 Gramm schwer und Ibrahim Al Hasan genannt: Das ist das niedliche Ergebnis der 1000. Geburt im Jahr 2018, die das St.-Franziskus-Hospital bereits am 21. Dezember betreuen durfte. Zu dem neuen Rekord gratulierten Hebamme Juliane Harling, Bereichsleiterin Steffi Schröter und Chefarzt Dr. Dr. med. Markus Gantert den frischgebackenen Eltern persönlich: „Wir freuen uns über diese magische Zahl, die wir schon 2016 erreichen durften. Unser frisch modernisierter Kreißsaal ist damit schon sehr oft genutzt worden. Aufgrund optimaler Betreuung und Beratung vor und während der Geburt haben sich auch in diesem Jahr wieder ein Großteil der Gebärenden für eine natürliche Geburt entschieden. Somit konnten wir in diesem Jahr wieder eine sehr niedrige Sectiorate von 26 Prozent erreichen“, so der Chefarzt.

Im Vergleich, so heißt es in der Mitteilung des Hospitals, liege die Zahl sowohl weit unter dem Bundesdurchschnitt als auch unter dem NRW-Landesdurchschnitt. In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete Deutschland einen Geburtenanstieg. Dieser Trend wird sich nach ersten Schätzungen nicht fortsetzen. In NRW könnte es sogar zu einem Geburtenrückgang in 2018 kommen. Umso erfreulicher sei die deutliche Geburtensteigerung im Ahlener Krankenhaus.

Ein Grund, sich für das ganzheitliche Familienkonzept des St.-Franziskus-Hospitals Ahlen zu entscheiden, sei die angeschlossene Kinderklinik am Haus. Die Neonatologie unter Leitung von Dr. med. Carsten Krüger sowie die permanente Anwesenheit eines Kinderarztes sicherten zudem auch eine optimale medizinische Betreuung im Falle von Risiko- oder Frühgeburten.

„Ein besonders Dankeschön gilt auch unseren Strickerinnen, die dieses Jahr wieder für unsere Kleinsten ein individuelles Mützchen zur Geburt geschenkt haben! Diese möchten wir zu einem besonderen Kaffeetrinken im Januar einladen“, erklärte Bereichsleiterin Steffi Schröter. Bis Silvester hofft die Geburtshilfe auf weiter anhaltenden Nachwuchs.