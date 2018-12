Sackausgabe ohne Stress

Es soll eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit der Stadt geben, wenn die Firma Stenau ab Januar wieder Auftragnehmer für die Abfuhr der gelben Wertstoffsäcke ist. „Das ist uns sehr wichtig, weswegen wir auch verlässliche Ansprechpartner installieren werden“, sagte jetzt Stenau-Geschäftsführer Dr. Hubertus Reloe Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu. Dieser will nie wieder erleben, dass die Stadt wochenlang um gelbe Säcke für ihre Ausgabestellen betteln muss. „Wir geben die Säcke als freiwilligen Service aus, dann muss auch der Nachschub lückenlos klappen“, formulierte Berger seine Erwartung an den künftigen Entsorger. Keine schönen Szenen spielten sich in den vergangenen Jahren regelmäßig im Bürgerservice ab, wenn es wieder einmal hieß „Keine Säcke mehr!“

Verständnis für den Unmut Bergers zeigt Dr. Karsten Kleinschmidt, Geschäftsführer der Tönsmeier Service GmbH. Sein Unternehmen erhielt in der jüngsten Ausschreibung des DSD (Duales System Deutschland) den Zuschlag, Verpackungsabfälle in Ahlen einzusammeln und zu verwerten. „Bundesweit hatten 2018 alle Entsorgungsunternehmen mit erheblichen Lieferschwierigkeiten bei gelben Säcken zu kämpfen.“ Diese seien nun aber überwunden, versucht Kleinschmidt zu erklären, warum Vorgänger Borchers die Stadt wohl immer wieder hängen gelassen habe. Selbst habe man großzügig den Vorrat für Ahlen kalkuliert, so dass es ab sofort keine Engpässe mehr geben dürfte.

Auch bei der Abfuhr erwartet Hubertus Reloe keine nennenswerten Anlaufprobleme. Ahlen sei für die Firma Stenau, die im Auftrag von Tönsmeier arbeitet, ein bekanntes Pflaster. „Wir haben hier zahlreiche zufriedene Kunden im gewerblichen Bereich und sind sehr präsent.“ Im Fokus stehe nun der Januar. Ab der ersten Woche gehe es gleich in die Vollen. „Da fällt einiges an von Weihnachten, aber auch mancher liegengebliebener Sack wird wohl dazu kommen“, mutmaßt der Geschäftsführer. In „Sackwochen“ werde Stenau künftig von montags bis freitags in den Ahlener Bezirken unterwegs sein.

Was die gesamte Entsorgungsbranche wundert und auch in Ahlen nicht anders ist: „Etwa die Hälfte aller ausgegebenen Säcke kommt nicht zurück“, zitiert Karsten Kleinschmidt aus der Statistik. Man könne nur spekulieren, wozu diese verwendet werden. Den „Heißhunger“ auf gelbe Säcke stillen könnte sicherlich die verlässliche Sicherheit, dass der Nachschub zu allen Zeiten gesichert ist. „Dann würden auch keine Vorräte mehr angelegt werden, was die Situation erheblich beruhigen würde“, ist Umweltbetriebsleiter Bernd Döding überzeugt. Die Versorgung stabilisieren und über eine geeignete Alternative zum bestehenden Ausgabesystem nachdenken, das wollen Stenau, Tönsmeier und die Stadt gemeinsam. Stadt und Umweltbetriebe arbeiten daran, die „Sackentsorgung“ schnellstmöglich auf den Einsatz einer Tonne umzustellen. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierzu treten ab 2019 in Kraft.

Der horrende Verbrauch an Kunststoffsäcken habe schließlich auch eine ökologische Seite. „Im Laden wollen wir alle keine Plastiktüte mehr, von gelben Säcken bekommen wir aber nicht genug“, gibt Gabriele Hoffmann zu bedenken. Größter Wunsch der für den Bürgerservice zuständigen Fachbereichsleiterin ist, „dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in Ruhe ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen können“. Und das ohne Stress bei der Sackausgabe.